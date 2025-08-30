31 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Orazione civile per la Resistenza

orazione resistenza

Si riceve e si pubblica

Viaggio nei luoghi della Resistenza attraverso il teatro civile, la musica e l’arte, il regista, produttore e autore Daniele Biacchessi racconta la storia dei partigiani e delle loro lotte contro il regime fascista e l’occupazione nazista.

Programma: 
Saluti di Marina Pierlorenzi – presidente dell’ANPI provinciale di Roma
Saluti delle Istituzioni e delle associazioni della Memoria antifascista
 
La Guerra di Liberazione in Italia” a cura di Davide Conti – storico e vicepresidente dell’ANPI provinciale di Roma
 
Orazione civile per la Resistenza” di Daniele Biacchessi – giornalista, scrittore e regista – 
con:
Gianluca Spirito e Alessandro Mazziotti
