Si riceve e si pubblica

Viaggio nei luoghi della Resistenza attraverso il teatro civile, la musica e l’arte, il regista, produttore e autore Daniele Biacchessi racconta la storia dei partigiani e delle loro lotte contro il regime fascista e l’occupazione nazista.

Programma:

Saluti di Marina Pierlorenzi – presidente dell’ANPI provinciale di Roma

Saluti delle Istituzioni e delle associazioni della Memoria antifascista

“La Guerra di Liberazione in Italia” a cura di Davide Conti – storico e vicepresidente dell’ANPI provinciale di Roma

“Orazione civile per la Resistenza” di Daniele Biacchessi – giornalista, scrittore e regista –

con: