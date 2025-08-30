31 Agosto, 2025
Un nuovo incarico per la Dottoressa Tiziana Pepe Esposito

il nuovo commissario liquidatore Pepe Esposito

 

Nominata Commissario Liquidatore della IX Comunità Montana Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini

La Regione Lazio ha nominato la dottoressa Tiziana Pepe Esposito quale Commissario Liquidatore della IX Comunità Montana Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini.

La designazione rientra nel processo di riordino e razionalizzazione degli enti montani previsto dalla normativa regionale e conferma la volontà dell’Amministrazione di garantire una gestione ordinata, trasparente ed efficace delle fasi di liquidazione.

La dottoressa Pepe Esposito, che dal dicembre 2023 ha già ricoperto l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, porta con sé un’esperienza consolidata in ambito amministrativo e gestionale.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e all’Assessore regionale al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e Università, dottoressa Luisa Regimenti, per la fiducia riposta nella mia persona attraverso questa nomina. Un sentito ringraziamento va anche al Commissario Liquidatore uscente, Nando Cascioli, per il lavoro svolto con dedizione – ha dichiarato la dottoressa Tiziana Pepe Esposito – assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con l’impegno a garantire continuità amministrativa, trasparenza e correttezza in ogni fase del percorso liquidatorio. Sarà mia priorità operare con spirito di servizio nell’interesse della comunità e delle istituzioni, assicurando la piena valorizzazione del territorio e il rispetto delle norme.”

La Regione Lazio, con questa nomina, conferma la propria attenzione alla gestione responsabile e lineare dei procedimenti in atto, nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento.

