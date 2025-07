L’opera Dantesca lascia un segno indelebile a Tolfa con Agostino De Angelis

Si riceve e si pubblica

Nel suggestivo scenario della Necropoli di Pian Conserva a Tolfa si è tenuto nei giorni 23, 24 e 25 luglio un evento unico: “La Divina Commedia”. Lo spettacolo teatrale, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis e organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron rappresentata da Desirée Arlotta , promosso dal Comune di Tolfa, è stato itinerante all’interno di un percorso naturalistico e archeologico. Lo spettacolo si è articolato all’interno dell’antica Via Sacra, scavata dagli antichi carri funebri etruschi, che la risalivano per seppellire i defunti, dove si sono ambientati i canti dell’Inferno, che costeggia le tombe ipogee, ambientazione del Purgatorio, e sale fino a giungere lentamente in alto al pianoro tufaceo, dove sui tumuli si sono svolte le ultime scene del Paradiso.

Nel seguire lo spettacolo, il numeroso pubblico si è potuto immergere nelle atmosfere dantesche vissute nel buio della notte, illuminato da lampade, perso come il protagonista in una suggestiva foschia creata ad arte.

Dante, interpretato magistralmente da Agostino De Angelis, incontra nel suo percorso le anime dannate dell’Inferno, quelle in attesa di giudizio del Purgatorio e quelle beate del Paradiso, sempre accompagnato dalle sue guide: prima il fedele Virgilio e poi l’adorata Beatrice. Le anime che hanno popolano lo spettacolo, da Caronte a Francesca, Farinata degli Uberti, conte Ugolino, Pia dei Tolomei, la Madonna solo per citarne alcuni, hanno dato vita con i loro racconti alla Divina Commedia.

Tutti i ruoli, interpretati da attori professionisti o aspiranti, sono stati affiancati dai musicisti della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Tolfa, diretti dal Sindaco Stefania Bentivoglio, dalle ballerine della scuola Obelix Danza Academy di Santa Marinella, la danza antica Zakiyyeh Nur e persino da due cavalli e i rispettivi abili compagni umani, un uomo e una donna,

che hanno scortato le anime nel loro percorso.

Con questo spettacolo la Necropoli Pian Conserva è stata trasformata, in tre notti speciali, in un palcoscenico unico e suggestivo a cielo aperto. Il Sindaco di Tolfa ha sottolineato quanto sia stato importante e riuscito a pieno il progetto di valorizzazione dell’area archeologica attraverso questo progetto e evento culturale che ha visto coinvolti più di 40 interpreti e un numeroso pubblico.