Richiesta incontro con il Sindaco da parte di alcuni cittadini dell’associazione Banca del Tempo di Manziana

Riceviamo e pubblichiamo una proposta spontanea di alcuni cittadini dell’associazione Banca del Tempo di Manziana

Gentile Sindaco, spettabili amministratori,

Gli iscritti delle associazioni: Banca del Tempo Trova il Tempo aps e Gruppo Ambiente Manziana, con

la presente chiedono la disponibilità ad un incontro con il Sindaco e i componenti della giunta comunale per sottoporre Loro la richiesta di delibera di una mozione sul ” Riconoscimento dello Stato di Palestina”, che alleghiamo alla presente.

È un gesto politico e simbolico, seguito da molte altre amministrazioni e che nel testo (che riprende i contenuti portati in delibera negli altri Comuni) riconosce la dignità di un popolo ad esistere sulla propria terra, nella prospettiva di due Popoli e due Stato.

Riteniamo fondamentale che le istituzioni Italiane tute, dai nostri rappresentanti al parlamento ai più piccoli comuni, chiedano con forza l’osservanza del Diritto Internazionale, delle risoluzioni ONU in merito al conflitto lsraelo-Palestinese.

Le violazioni del Governo Israeliano, sono gravi e reiterate. Allo stesso tempo si condanna Hamas per la strage del 7 ottobre, per il mancato rilascio degli ostaggi e le corresponsabilità verso ciò che sta succedendo a Gaza.

Sosteniamo il dissenso, contro il Governo Netanyahu, della popolazione civile di Israele in patria e nel mondo.

Un paese scosso da tensioni crescenti, dove la democrazia subisce forti tensioni dai gruppi politici estremisti di destra che bloccano ogni dialogo e ogni percorso di pace.

Il silenzio e l’indifferenza su ciò che sta accadendo in Palestina ci vede tutti coinvolti e responsabili, ognuno di noi, le nostre comunità, sono chiamate a manifestare in ogni forma civile, e rispettosa dei diritti delle parti, il dissenso verso gli orrori che stanno avvenendo a poche centinaia di chilometri da quello che definiamo, e sentiamo essere, l’Occidente “civile e democratico”.

Vi chiediamo un piccolo gesto simbolico dal forte valore sociale e umano, una manifestazione di solidarietà e vicinanza verso un popolo che soffre quotidianamente per la propria esistenza e sta pagando un prezzo in vite umane non più accettabile.

In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Banca del Tempo Trova il Tempo – Gruppo Ambiente Manziana