Braccianese. Il Municipio XV blocca i lavori per un impianto privato di biometano

Tutto ha avuto inizio a metà giugno con l’affissione del cartello di inizio lavori per la costruzione di un impianto destinato alla produzione di biometano, che una società privata intende realizzare sulla Braccianese Claudia, a ridosso del consorzio Olgiata e nello stesso quadrante della città in cui dovrebbe sorgere anche il biodigestore per i rifiuti di Roma. Dopo alcuni giorni di allarmismo e polemiche sui gruppi social, il Municipio XV si è mosso immediatamente per approfondire la situazione.

A seguito di un primo sopralluogo della Direzione tecnica del Municipio XV e della Polizia Locale, che hanno accertato l’avvio del cantiere, e di quello successivo della Commissione Ambiente, sono state riscontrate difformità rispetto al progetto previsto dall’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Città Metropolitana. Pertanto, i lavori sono stati sospesi e il cantiere chiuso in attesa di ulteriori approfondimenti.

La maggioranza municipale sottolinea come il territorio, già gravato da carichi infrastrutturali importanti, non possa permettersi ulteriori interventi impattanti senza una valutazione approfondita dell’interesse pubblico. Dall’opposizione arrivano invece critiche per la mancanza di un confronto con la cittadinanza. Inoltre, viene contestata la validità dell’autorizzazione originaria, ritenendo che l’impianto sorga in un’area a destinazione agricola e che non offra garanzie sufficienti sulla gestione ambientale.

Sotto accusa anche la Città Metropolitana, che a giugno ha accolto una variante progettuale come “non sostanziale”, consentendo così al cantiere di procedere senza una nuova conferenza dei servizi: una scelta che il Municipio ha contestato, chiedendo chiarimenti ufficiali e valutando l’invio di nuove osservazioni.

La vicenda, intanto, continua a sollevare preoccupazione tra i residenti e i comitati locali, in allarme per le possibili ricadute su traffico, qualità dell’aria e sicurezza ambientale. Il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha spiegato che l’intervento degli uffici municipali intende tutelare il territorio e i cittadini, dichiarando a L’Agone: «Nonostante la confusione creata ad arte da alcune forze politiche, in queste settimane abbiamo lavorato per un approfondimento della vicenda e per fare chiarezza, nel rispetto delle iniziative private – per cui non siamo contro a priori – e, in particolar modo, della cittadinanza e delle legittime preoccupazioni dei residenti. Continueremo a monitorare e ad aggiornare la situazione passo dopo passo».

Fabio Rollo