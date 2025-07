Reperti archeologici recuperati da sequestro in mostra a Ladispoli

Dal 13 luglio al 31 agosto 2025 – Centro di Arte e Cultura, Ladispoli (RM)

Nell’ambito della Seconda Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, il Comune di Ladispoli, in collaborazione con le autorità competenti nella tutela del patrimonio culturale, presenta una Sezione Archeologica con un’esposizione unica di materiali di epoca etrusca recuperati da operazioni di sequestro e restituiti alla collettività.

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 13 luglio alle ore 17:30 presso il Centro di Arte e Cultura, in via Settevene Palo Nord 21, Ladispoli. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, studiosi, operatori del settore culturale e la cittadinanza tutta.

La mostra, curata da Fabrizio L. Porcaroli, con la collaborazione del dottorando Simone Grosso, e delle laureande Flaminia Mitrano e Sara Podestà, Dipartimento Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma, sarà ospitata dal 13 luglio al 31 agosto 2025 presso il Centro di Arte e Cultura di Ladispoli e offrirà al pubblico l’opportunità di ammirare una selezione significativa di reperti archeologici sottratti al traffico illecito e recuperati grazie all’impegno congiunto delle Forze dell’Ordine e degli enti preposti alla salvaguardia del patrimonio.

A tal proposito, un ringraziamento sentito va a Margherita Eichberg Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Rossella Zaccagnini funzionario archeologo della medesima Soprintendenza, Monica Arduini assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione Laura Maria Michetti Professoressa Ordinaria, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma, e a Massimo Rossi Ruben gen. di brigata in ausiliaria, già comandante del gruppo Patrimonio Archeologico della GdF.

Tra i materiali in esposizione figurano ceramiche antiche e riproduzioni moderne di manufatti di epoca etrusca, testimonianza del passato storico del nostro territorio e del valore inestimabile delle sue tracce.

La Sezione Archeologica della Biennale intende non solo restituire alla cittadinanza beni che appartengono alla memoria collettiva, ma anche sensibilizzare il pubblico sull’importanza della legalità e della protezione dei beni culturali.

Per tutto il periodo espositivo, inoltre, saranno organizzate visite guidate gratuite su prenotazione, rivolte a cittadini, turisti, scuole e gruppi culturali.

Ingresso gratuito.

📍 Centro di Arte e Cultura di Ladispoli

📅 Dal 13 luglio al 31 agosto 2025

🕒 Orari di apertura:

– Lunedì – sabato: 9:30 – 20:00

– Domenica: dalle 18:00 alle 20:00

📞 Info e prenotazioni visite: info@biennaledellarivieraromana.it

🌐 www.biennaledellarivieraromana.it

Un viaggio tra i frammenti del passato, per riscoprire ciò che ci è stato restituito.

Flaminia Mitrano, archeologa