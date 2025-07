I delitti della vergine, presentato al castello di Santa Severa

C’è una trepidante attesa e sold out già da settimane per la presentazione dell’ultimo libro di Daniela Alibrandi, che sarà presentato domenica 13 alle ore 19 nella splendida cornice del castello di Santa Severa nell’ambito della rassegna estiva “Vivi il Castello”.

I delitti della Vergine, tra Libri e Calici, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIO Crea, con la collaborazione di ARSIAL. è appunto il titolo dell’appuntamento tanto atteso, libro dall’inconfondibile stile narrativo, il multidimension Crime, pubblicato da Morellini Editore nella collana Luoghi e Storie.

Chi ha già letto i romanzi di Daniela Alibrandi, sa che non lesina suspance e colpi di scena nelle sue storie sempre ambientate in località poco conosciute, affascinanti e misteriose della Roma degli anni 80.

E’ il 17 esimo romanzo della scrittrice, in libreria dallo scorso 4 luglio, la cui trama terrà i lettori incollati alle pagine ma che ha suscitato molta attenzione ancor prima della pubblicazione.

Come già accennato, l’evento gratuito con prenotazione obbligatoria, ha già fatto registrare il tutto esaurito fine dai primi giorni della programmazione.

A margine della presentazione letteraria, verrà offerta una degustazione di vini in un connubio armonico con prelibatezze alimentari locali.

Anche stavolta Daniela ci trascinerà, al ritmo del batticuore, nella Roma sotterranea dove scompaiono e verranno trovate cadaveri ragazze molto giovani e illibate; toccherà al commissario Rosco trovare il responsabile di questi atroci delitti, con la sua investigazione di alto profilo e tra presenze inquietanti e misteriose che popolano il sottosuolo romano.

Un thriller psicologico che fa diventare il lettore protagonista attivo delle indagini, catapultandolo in un caleidoscopio di emozioni e sensazioni che solo la penna di Daniela sa far vibrare.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca Lazzeri. accompagneranno la scrittrice lo speleologo ed esperto in architetture sotterranee Fabrizio Baldi, membro del gruppo Archeologico Romano, e il criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio; le letture saranno del regista e attore Agostino De Angelis, con la partecipazione di Eleonora Pini, Riccardo Frontoni e Riccardo Dominici della Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.