Partecipa al Concorso di Scrittura Teatrale 2025

“Hai una storia da raccontare e sogni di vederla prendere vita sul palcoscenico? Il concorso ‘Giovane Testo Teatrale 2025’ ti aspetta!”

Se hai tra i 16 e i 32 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione per far leggere – e magari mettere in scena – la tua opera teatrale originale.

Partecipazione gratuita

Premi in denaro

Scadenza: 31 gennaio 2026

Invia il tuo testo inedito, pronto per essere rappresentato, e lascia che la tua creatività arrivi in teatro!

Bando completo qui: https://shorturl.at/vNDqm

Per info: ilpasso@blu.it – 📱 328.2924474

Seguici su Facebook e Instagram: @ilpassoaps