IL NUOVO PRG DI CANALE MONTERANO

Venerdì 11 Luglio 2025 alle ore 18.30 presso il Sacrario ai Caduti di Canale Monterano si terrà l’incontro di presentazione del lavoro di redazione del nuovo PUCG

CANALE MONTERANO – Prende il via l’attività di redazione, formazione e approvazione dello

strumento di pianificazione urbanistica generale per il nostro Comune. L’attuale Piano Regolatore Generale risale, infatti, a quasi trent’anni fa in quanto approvato con Delibera di Giunta Regionale n.259 del 4 febbraio 1997. Nell’anno 2000 venne adottata una variante generale con il fine di adeguarlo alle esigenze urbanistiche e territoriali del paese che viveva una significativa trasformazione. Detta variante si arenò quasi subito in Regione Lazio per problemi relativi alla presenza di usi civici.

Già dal proprio insediamento, la Lista “Progetto Locale” ha avuto come primario obiettivo la

pianificazione urbanistica che, fino a qualche anno fa, evidenziava criticità rilevanti.

L’Amministrazione Comunale, anche in riferimento all’approvazione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale, ha assunto la decisione di intraprendere l’ìter procedurale finalizzato alla redazione di un nuovo piano regolatore che darà criteri ed ordine ai vari livelli di formazione comunale, regionale e statale. Sono servite capacità economiche, professionali, convinzione e continuità amministrativa. Non è stato semplice, ma siamo pronti per iniziare questo percorso. Per portarlo a termine con successo, servirà la partecipazione di tutti i cittadini della nostra Comunità.

Un nuovo modello di pianificazione urbanistica:

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale PUCG, sostituirà il PRG secondo la L.R. 38/99 e introdurrà un approccio più flessibile e integrato alla gestione del territorio.

Tra i principali obiettivi del PUCG vi sono:

il riuso e la valorizzazione degli spazi già urbanizzati;

la rigenerazione urbana e territoriale;

la sostenibilità e resilienza ambientale, attraverso strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela del paesaggio;

la competitività e l’attrattività del territorio

la pianificazione partecipata, coinvolgendo cittadini, associazioni, enti e portatori delle decisioni sul futuro del territorio

l’adeguamento alle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale

Articolazione del PUCG:

La redazione del nuovo PUCG vedrà coinvolti diversi specialisti di vari settori quali: urbanistica, paesaggio, ambiente, economia, geologia, mobilità, archeologia, ecc. Un percorso che si articolerà in diverse fasi:

la redazione del Documento Preliminare di Indirizzo, DPI;

l’attivazione del processo partecipativo, nel quale saranno coinvolti il sapere esperto

(Università Agraria di Canale Monterano, Riserva Naturale Regionale Monterano, ordini

professionali, associazioni di categoria, enti territoriali e di ricerca, stakeholders) e il sapere diffuso (cittadini);

l'aggiornamento cartografico con conseguente implementazione del Sistema informativo

la redazione del PUCG

La Governance:

La governance del processo di pianificazione sarà affidata ad una cabina di regia composta

dagli Amministratori (Sindaco e Giunta) e dall’Area III comunale, che avrà il compito di coordinare, in sinergia con il Segretario Comunale la redazione del nuovo strumento urbanistico comunale.

Tempistiche e prossimi passi:

Il completamento dell’iter di redazione e approvazione del PUCG è fissato inderogabilmente in 20 mesi, entro e non oltre la scadenza naturale del mandato amministrativo (Primavera 2027). Il procedimento di formazione dello strumento urbanistico, delineato dagli art. 8 e ss della l. 1150/42e dalla LRL 38/99 artt. da 28 a 38, inizierà con la redazione del “Documento Preliminare di Indirizzo”.

Tale documento definisce i principi, gli obiettivi e le finalità che l’Amministrazione Comunale

intende perseguire nella pianificazione del proprio territorio. La prima fase, di competenza comunale, si concluderà con l’adozione del PUCG, poi inizierà una seconda fase, di competenza regionale, che si concluderà con una delibera della Giunta regionale in

funzione di controllo. L’iter tecnico-amministrativo si caratterizza per l’espletamento della fase c.d. “pubblicistica”: infatti gli elaborati di Piano, dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, sono soggetti alla pubblicazione mediante avviso di deposito in libera visione al pubblico, al fine di consentire ad enti, associazioni e cittadini di presentare le proprie osservazioni. Osservazioni su cui l’Amministrazione del Comune di Canale Monterano si pronuncerà formulando le proprie controdeduzioni mediante apposita delibera di Consiglio comunale.

Lo strumento urbanistico, una volta concluso il procedimento a seguito dell’approvazione regionale, è soggetto alla pubblicazione degli elaborati adeguati alle prescrizioni e modifiche d’ufficio eventualmente disposte con l’atto di approvazione, come disposto dalla legge urbanistica. Tale obbligo ricade sul Comune, che vi provvede anche per ottemperare alle norme in materia di trasparenza.

Il processo di partecipazione:

Tutta l’attività di redazione del nuovo PUCG sarà accompagnata da un necessario e fondamentale coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders, delle categorie economiche, delle forze sociali e dei professionisti tecnici del territorio che sono invitati da subito a seguire e partecipare attivamente al percorso di costruzione del nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale, che definirà il futuro del nostro Comune per i prossimi decenni.

L’incontro di presentazione:

Venerdì 11 Luglio 2025 alle ore 18.30 presso il Sacrario ai Caduti di Canale Monterano si terrà l’incontro di presentazione del lavoro di redazione del nuovo PUCG. La sede scelta ha un significato ben preciso che non sfuggirà ai cittadini: in quella che è stata la prima chiesa parrocchiale di Canale è iniziata la nostra Comunità e nello stesso luogo, circa 500 anni dopo, la nostra Comunità pone la prima pietra per un nuovo corso.

Lo facciamo idealmente di fronte a quei cittadini che hanno dato la vita per il proprio Paese,

prendendo l’impegno etico e morale di pensare esclusivamente al benessere e alle esigenze delle generazioni future, sposando risorse ambientali, richieste sociali ed economiche, col solo fine di dare a Canale e Montevirginio un futuro di speranza, benessere e coesione.

Il Sindaco, dott. Alessandro Bettarelli e l’Amministrazione Comunale