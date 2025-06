Roma XV. Escursioni nell’arte e nella natura

La natura delle cose. E le cose della natura. Un’escursione notturna, un’escursione con performance di danza, un seminario di teatro d’ombre. In tre aree verdi intorno a Roma: il Parco dell’Insugherata, il Lago di Martignano e il Bosco del Rigo a Cesano.

Sono i tre appuntamenti settimanali di “Alla fine della città”, un progetto di Ti con Zero Ets, con la direzione artistica di Fernanda Pessolano, in cui arte e natura, spettacolo e scienza, e molto altro, animano il Municipio XV di Roma, quello che dal centro si spinge fino all’estrema periferia. Un progetto innovativo, un approccio multidisciplinare, una proposta che si fa anche camminando e pedalando, recitando e testimoniando.

Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi.

Con il patrocinio del Parco Bracciano-Martignano e del Parco di Veio

“Alla fine della città” continuerà con altri appuntamenti fino al 6 luglio.

Tutte le iniziative sono gratuite, per alcuni eventi è richiesta la prenotazione via e-mail; per tutte le informazioni sul programma e su come raggiungerci tel 3498728813 prenotazioni email: levocidelvulcano@gmail.com

programma https://www.camminodeivulcani.it/index.php/2025/05/28/1828/

GIOVEDI’ 19 GIUGNO – ESCURSIONE NOTTURNA

Ore 19 – Parco dell’Insugherata

Torre Romana

Con Luigi Plos, guida ambientale escursionistica, ideatore di “Luoghi segreti a due passi da Roma” e di “ZTL Zona Traversate Libere”

GAME concorso fotografico

La Riserva naturale dell’Insugherata al tramonto, puntando alla Torre Romana, uno sguardo particolare alla città di Roma. Entreremo nella riserva dell’Insugherata e, dopo circa quaranta minuti di cammino, arriveremo poco prima del tramonto a una collina panoramica dove svettano i resti di una torre di epoca romana

Appuntamento via Acqua traversa 143 Durata: 3h. Lunghezza: 6 km.

SABATO 21 GIUGNO – ESCURSIONE CON PERFORMANCE

Ore 17.30 – Casale di Martignano

I vulcani

con Umberto Pessolano, geologo e naturalista, e Silvia Mai, performer e danzatrice,

in collaborazione con Casale di Martignano

Un sentiero di arte e natura dove la narrazione scientifica, in stile performativo del paesaggio naturale e geologico, si alterna a momenti di danza itinerante.

Performance ispirata a Oikos/SONO, di e con Silvia Mai e Eco, maieuta Anna Paola Bacalov, spettacolo vincitore del Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2024. Coproduzione Tuttoteatro.com

Durata 2 ore. Età dai 16 ai 99 anni

Appuntamento Casale di Martignano, strada di Martignano, uscita Valle del Baccano/Cassia Veientana

DOMENICA 22 GIUGNO – SEMINARIO DI TEATRO D’OMBRE

Ore 10-16 – Bosco del Rigo, Cesano

Natura in ombra

Con Carla Taglietti, artista e attrice

In collaborazione con Università agraria di Cesano

Laboratorio teatro d’ombre in natura. Il sole è la nostra prima fonte di luce e contemporaneamente generatrice di ombre.

Durata 6 ore. Età dai 16 ai 99 anni

Appuntamento piazza Caraffa, Borgo di Cesano