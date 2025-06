Appunti per la scuola di oggi e di domani: 20 giugno incontro pubblico ad Anguillara

Giovedì 20 giugno alle ore 18:00, presso il Circolo PD di Anguillara in via Toscanini 1, si terrà l’incontro pubblico, promosso dai circoli PD del Lago, “Appunti per la scuola di oggi e di domani”, un momento di confronto aperto a tutta la comunità scolastica e cittadina sul presente e sul futuro dell’istruzione in Italia.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’On. Irene Manzi, responsabile scuola della segreteria nazionale del Partito Democratico, e di Daniele Torquati, presidente del Municipio Roma XV. A moderare l’incontro sarà Anna D’Auria, già dirigente scolastico.

L’evento è rivolto a educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, associazioni, famiglie e a chiunque voglia offrire il proprio contributo per riflettere, discutere e condividere proposte concrete a partire dalle esigenze reali del mondo della scuola.