SANITÀ. D’AMATO: DA ROCCA CONFERMA STOP SCREENING FARMACIE.

“La nota della Regione conferma che vi è uno stop alle forniture dei kit alle farmacie per lo screening del colon-retto, e questo è grave. In due anni e mezzo non si è riusciti neanche a garantire gli approvvigionamenti, o si è superficiali, oppure si è incapaci. Anziché fare il solito scaricabarile, il presidente Rocca dovrebbe dire quando verrà ripristinato il servizio. Purtroppo, secondo gli ultimi dati del Ministero, il Lazio perde sei posizioni nella prevenzione, scivolando all’undicesimo posto, e questo ulteriore stop rischia di aggravare ulteriormente la situazione”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.