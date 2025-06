Civitavecchia è pronta a cambiare. Ora il Governo faccia la sua parte.

La città è pronta a cambiare e l’Amministrazione comunale è pronta a guidare con

responsabilità e visione questa svolta. C’è la disponibilità della cittadinanza, c’è l’impegno

quotidiano delle istituzioni locali, ma è indispensabile che arrivi adesso un segnale

concreto da parte del Governo.

Le risposte attese siano chiare e non più rinviabili. Da parte del Ministero dell’Ambiente e

della Sicurezza Energetica si attende una posizione ufficiale sul futuro della centrale di

Torrevaldaliga Nord. Il Ministro ha più volte affermato, seppure in modo informale, che

l’impianto resterà in riserva fredda, ma a oggi non esiste ancora un atto formale che lo

confermi. Questa incertezza pesa sul destino di centinaia di lavoratori e sul quadro

complessivo della transizione energetica a Civitavecchia.

Contemporaneamente, è necessario che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

chiarisca quali siano le proposte contenute nelle 28 manifestazioni di interesse arrivate nei

giorni scorsi. Occorre capire di che tipo di progetti si tratta, quali prospettive occupazionali

e industriali possono aprire, e soprattutto se queste iniziative potranno partire anche

qualora TVN venga mantenuta in riserva fredda, facendo leva sull’accordo di programma.

La città ha già dimostrato di voler intraprendere una nuova direzione, puntando su

sostenibilità, innovazione e sviluppo. L’Amministrazione è pronta a fare la sua parte, con

determinazione e trasparenza. Ora serve una risposta all’altezza da parte del Governo,

che dimostri un interesse reale per il territorio, non solo attraverso dichiarazioni di

principio, ma con atti concreti e tempestivi.

Il Partito Democratico sarà, come sempre, al fianco dell’Amministrazione e dei cittadini,

pronto a sostenere ogni azione utile a garantire un futuro giusto e sostenibile a

Civitavecchia e al suo comprensorio.

Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia, Enrico Luciani