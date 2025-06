Le prime due erre di Ciampino: eventi gratuiti per promuovere l’economia circolare

Laboratori, ciclofficina, mercatino del baratto e attività gratuite per tutta la famiglia – con il sostegno della Città Metropolitana – per riscoprire il valore delle cose e ridurre la produzione di rifiuti

Si chiama “Le prime due erre: Riduci e Riusa per un futuro sostenibile” ed è il ciclo di eventi realizzato dal Comune di Ciampino: una campagna ambientale diffusa che si propone di coinvolgere attivamente cittadini e famiglie in una serie di eventi e iniziative concrete per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riutilizzo consapevole degli oggetti.

Con una raccolta differenziata che nel 2023 ha raggiunto il 71,54%, Ciampino conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nel miglioramento costante delle politiche di sostenibilità. Tuttavia, il vero obiettivo resta quello della prevenzione, riducendo alla fonte la produzione dei rifiuti attraverso una trasformazione culturale dei comportamenti quotidiani.

Attraverso il progetto “Le prime due erre: Riduci e Riusa”, il Comune di Ciampino intende promuovere una nuova consapevolezza ambientale, basata su gesti semplici ma dal grande significato. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di ridurre la produzione di rifiuti già nella fase di consumo, compiendo scelte quotidiane più responsabili e sostenibili. Parallelamente, si vuole incentivare il riutilizzo degli oggetti, allungandone il ciclo di vita e limitando così la quantità di materiali destinati allo smaltimento.

Una particolare attenzione è rivolta alla promozione della mobilità leggera, con l’uso della bicicletta come mezzo ecologico, economico e salutare per gli spostamenti urbani.

Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio, promosso dall’Assessorato per lo Sviluppo Economie Circolari e Mobilità Sostenibile.

Le date: il 28 giugno si inaugura con Parco Aldo Moro

Quattro giornate nei parchi della città con eventi gratuiti e ad accesso libero per le famiglie e gente di tutte le età. Si inizierà il 28 giugno alle 17 al Parco Aldo Moro e si proseguirà poi il 6 settembre e altre due date l’11 e il 18 ottobre, per evitare la canicola estiva.

Il programma del 28 giugno

Nel verde del Parco Aldo Moro prenderanno vita una serie di attività pensate per ogni fascia d’età.

Ciclofficina – Aggiusta, impara, pedala!

A cura di AGS Ciampino | Dalle 17:00 alle 20:00

Una ciclofficina aperta a tutti per rimettere in strada le biciclette ferme da troppo!

I volontari AGS ti aiuteranno con piccole riparazioni gratuite (freni, gomme, catene…) e ti insegneranno come prendertene cura.

Grandi e piccoli saranno coinvolti per imparare insieme la manutenzione di base e promuovere una mobilità più sostenibile!

Per le riparazioni più complesse, ti daremo indicazioni su dove portare la tua bici per completare il lavoro.

Plant Crossing – Scambia, condividi, coltiva!

A cura di Retake Ciampino | Dalle 17:00 alle 20:00

Porta una piantina, semi, bulbi o talee… e torna a casa con una nuova amica verde!

Partecipa allo scambio, racconta la storia della tua pianta e ricevi consigli su come curarla.

Non hai niente da scambiare? Vieni comunque: potresti ricevere un dono botanico!

Raccolta abiti e scarpe – Ridona vita ai tuoi vestiti

A cura di Retake Ciampino e APS Il Sorriso | Dalle 17:00 alle 20:00

Porta abiti e scarpe (in buono stato) che non usi più: li trasformeremo in un gesto concreto di solidarietà.

Un piccolo gesto per aiutare chi ne ha bisogno… e ridurre gli sprechi!

Plogging – Cammina, corri… e raccogli!

A cura di Retake Ciampino | Dalle 18:00 alle 19:00

Unisci movimento e rispetto per l’ambiente: Corri o cammina nel parco raccogliendo rifiuti lungo il percorso.

Un’azione semplice, divertente e utile al nostro benessere e a quello del pianeta.

Tavoli e panchine restyling

A cura di Retake Ciampino | Dalle 17:00 alle 19:30

Rimbocchiamoci le maniche e prendiamoci cura del nostro parco!

Insieme ai volontari di Retake Ciampino potrai partecipare alla verniciatura e sistemazione di tavoli e panchine. Un gesto concreto per rendere più bello lo spazio di tutti.

Rock Painting – Colora la natura!

A cura di Retake Ciampino e Sbroglia la Matassa | Dalle 17:00 alle 18:00

Sassi, pennelli e tanta fantasia!

Un laboratorio creativo per bambini e bambine dove ogni pietra si trasforma in un’opera d’arte.

EcoJenga! La torre della biodiversità

A cura di Frascati Scienza | Dalle 17:00 alle 20:00

Vieni a conoscere dal vivo alcune specie tipiche del verde urbano come il topo, la mantide e l’insetto stecco: scoprirai che sono connesse tra di loro in una fitta rete di relazioni in cui

ognuno ha bisogno dell’altro per vivere. Difficile da capire, ma facile da giocare!

Come? Costruendo una una torre di mattoncini colorati, in cui ogni colore rappresenta una delle nostre specie e i mattoncini si reggono gli uni sugli altri in un delicato equilibrio.

Se si tolgono o aggiungono pezzi, la torre cambierà il suo equilibrio. Riuscirai a non farla crollare?

Quiz “Non buttare nella mischia”

A cura di Frascati Scienza | Dalle 17:00 alle 18:30

Sfida amici e familiari con un quiz interattivo sulla raccolta differenziata!

Rispondi dal tuo smartphone, scala la classifica e vinci premi.

Metti alla prova le tue eco-competenze!

AD ALTA VOCE – Incontri liberi tra lettori e libri

A cura di Sbroglia la Matassa | Dalle 18:30 alle 19:30

Letture ad alta voce per adulti e ragazzi sul tema della libertà: un momento di ascolto condiviso, per entrare in sintonia con le parole e le emozioni.

Con la partecipazione degli attori: Antonio Bandiera, Fabio Morici, Maddalena Serratore.

“L’economia circolare sta rivoluzionando il modo in cui produciamo, consumiamo e gestiamo le risorse. Un’alternativa sostenibile che promuova il riuso, il riciclo e la riparazione, creando un ciclo virtuoso che riduca lo spreco e l’impatto ambientale – afferma la Sindaca della Città di Ciampino, Emanuela Colella –. Per abbracciare questo nuovo approccio diventa cruciale il coinvolgimento attivo e la partecipazione consapevole di ciascuno di noi. Da qui nasce il progetto “Le prime due erre: Riduci e Riusa” promosso dal nostro Assessorato per lo Sviluppo Economie Circolari e Mobilità Sostenibile grazie al contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale. Un ringraziamento agli uffici comunali preposti per l’impegno e la dedizione, a Frascati Scienza per aver coordinato il progetto, alla Città Metropolitana per aver creduto nella nostra iniziativa e a tutte le associazioni coinvolte. Il grazie più grande va ad ogni cittadino e ad ogni cittadina che parteciperà agli appuntamenti per essere protagonista attivo del cambiamento”.

“L’obiettivo principale di questo ciclo di eventi è promuovere l’adozione di un approccio globale al riciclo e al riuso, invitando la comunità tutta ad impegnarsi concretamente in questo ambito – spiega l’Assessora a Pubblica Istruzione, Mobilità Sostenibile, Sviluppo Economie Circolari, Maria Maldini –. La nostra Amministrazione è fortemente convinta che l’economia circolare rappresenti l’unica soluzione ad un modello economico insostenibile e non più praticabile. Con questo cambio di mentalità ogni cittadino potrà contribuire ad una causa più grande, comprendere che ogni piccola azione conta e che l’impegno di ognuno può avere un impatto positivo sul pianeta”.“Città metropolitana, che da sempre segue, monitora e sostiene i Comuni del territorio nelle attività di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti, ha scelto di dare un contributo ai Comuni per accompagnarli nelle messa a terra di azioni concrete, volte ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, così come a promuovere nei cittadini abitudini di consumo, riduzione e riuso dei materiali, o anche a investire su adeguati sistemi di controllo dei comportamenti abusive – dichiara il Consigliere Delegato ad Ambiente, Aree protette e Tutela animali della Città metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro –. A Ciampino, come in altri Comuni del territorio, l’obiettivo è quello di ridurre la produzione dei rifiuti urbani e potenziare la raccolta differenziata, rafforzando le politiche ambientali locali sia dove si raggiungono già risultati importanti, sia dove invece c’è più bisogno di investimenti. Città metropolitana è un ente a vocazione green, e sempre di più: in sinergia con le politiche ambientali di Roma capitale e grazie all’impulso dato dal Sindaco Gualtieri, dagli interventi di forestazione al ciclo di rifiuti, fino alle politiche agricole e del cibo.

Le associazioni coinvolte

Tutto questo non sarebbe possibile senza la partecipazione attiva delle tante associazioni del territorio come Retake, ASG Ciampino, Il Semaforo Blu e Sbroglia la Matassa. A coordinare le attività sarà, invece, l’Associazione Frascati Scienza, realtà dell’area Tuscolana con a curriculum numerosi progetti europei di ambito scientifico e ambientale.

Il parco diventa così uno spazio vissuto, non solo frequentato! Per scoprire il programma del 28 giugno presso il parco Aldo Moro, seguire le pagine social del Comune di Ciampino o il sito www.frascatiscienza.it