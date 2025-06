Bracciano celebra il 2 Giugno: cittadinanza simbolica ai bambini nati da genitori stranieri

𝟮 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟭𝟵𝟰𝟲.

𝗜𝗹 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼, con un 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝘂𝗺 𝗮 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲 — 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝘃𝗼𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲 — sceglie la 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 e chiude la stagione di una 𝗺𝗼𝗻𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗮 che aveva trascinato l’Italia in 𝗱𝘂𝗲 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶 e nel baratro del 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝗺𝗼.

𝟮 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱. 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼.

Dopo il consueto omaggio ai caduti, vittime delle guerre, con la deposizione della corona in Piazza 4 Novembre, celebriamo in aula consiliare la 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 con un gesto che parla di futuro: 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗜𝘂𝘀 𝗦𝗼𝗹𝗶 ai 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲 nati in Italia da genitori stranieri riconoscendo il loro essere 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗶𝗱𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.

A ciascuno di loro sarà donata 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮: simboli che 𝘂𝗻𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼 e che rappresentano 𝗶 𝗽𝗶𝗹𝗮𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮.

𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗳𝘂 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, nel 2012, ad attivare questa iniziativa.

𝗨𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 che abbiamo voluto riprendere, 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗼𝗶 𝗳𝗮 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.

𝗗𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 che hanno aderito all’iniziativa 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗮𝗿𝗰𝗼𝗯𝗮𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗰𝗲, perché possano diventare 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗰𝗲, 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼.

Spazi dove i cittadini e le cittadine di domani possano crescere nella 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀, nel 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 e nella 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀.

Perché l’educazione è il primo passo per mettere la guerra fuori dalla storia.

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗼𝗻𝘁𝗶, 𝗻𝗼𝗻 𝗺𝘂𝗿𝗶: 𝗲̀ 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝟮 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼.