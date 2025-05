Pecorino Romano DOP, il Presidente Maoddi rassicura: “Le razze autoctone sono e resteranno nel disciplinare”

Dopo le recenti polemiche e le dichiarazioni dell’Assessore regionale all’Agricoltura Gianfranco Satta in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del Pecorino Romano DOP relativa alle razze autoctone, arriva una precisazione da parte del Presidente del Consorzio di tutela, Gianni Maoddi.

Entrando più nel dettaglio, la Giunta regionale negli scorsi giorni si è espressa negativamente sulla decisione del Consorzio di non inserire nel disciplinare di produzione l’elenco delle razze ovine autoctone tradizionali ammesse per la produzione del latte destinato alla trasformazione in Pecorino Romano Dop, una decisione che per l’esecutivo non sarebbe in linea con le politiche della Regione per il comparto e per la tutela dei sistemi di allevamento tradizionali e della biodiversità.

In una nota ufficiale diffusa il 14 maggio, Maoddi chiarisce che nel disciplinare in vigore, così come nella proposta di modifica, nulla è cambiato in merito alle razze ovine.

La polemica, secondo Maoddi, nasce da una mancanza di confronto. Un dialogo trasparente sarebbe stato, a suo avviso, il modo per evitare interpretazioni errate su un documento tecnico come il disciplinare, il cui contenuto è frutto di un iter rigoroso e condiviso.

Il Presidente ricorda inoltre che qualsiasi modifica al disciplinare deve essere approvata dai due terzi dell’assemblea dei soci e che, nella riunione dello scorso dicembre, il 70% dei votanti ha scelto di lasciare invariata la parte relativa alle razze ovine.

“La Regione è chiamata a esprimersi sulle modifiche effettivamente presentate, non su quelle ipotizzate da una minoranza dell’assemblea”, aggiunge Maoddi. E ribadisce infine la piena apertura al dialogo istituzionale, purché si fondi su una lettura corretta dei documenti ufficiali.

Con questa nota, il Consorzio punta a riportare il dibattito su basi più oggettive, nel rispetto del prodotto, della tradizione e degli allevatori che con il loro lavoro garantiscono ogni giorno la qualità del Pecorino Romano DOP.

Autore: Roberta Terrigno