ALBERGHIERO DI LADISPOLI PARTECIPA ALLA FOOD CHALLENGE

E’ un’iniziativa che nasce all’interno della Startupper School Academy di Lazio Innova, un

programma di formazione che da anni vede la collaborazione dell’Istituto Professionale di via Federici e che il 28 maggio ha portato gli studenti dell’Alberghiero all’interno dell’Aula Magna del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma. “La Food Challenge rappresenta la terza e ultima fase del percorso – ha spiegato il Prof. Renato D’Aloia, Docente di Accoglienza Turistica, che mercoledì ha accompagnato gli studenti insieme al Prof. Marco Erra e alla Prof.ssa Carmen Piccolo – Il nostro Istituto collabora da molti anni con Lazio Innova per l’altissima qualità della sua offerta formativa, che permette una sinergia efficace con il sistema scolastico e un importante potenziamento delle competenze professionali dei nostri studenti”. La competizione finale ha visto sfidarsi 4 team in tre prove – “The Right Mix”; “Analisi Sensoriale”; “Talk and Speak” – che hanno impegnato gli allievi nella preparazione di una ricetta, con attenzione all’estetica e alla presentazione del piatto, ma anche nella percezione e nel riconoscimento di gusti e aromi, senza dimenticare la spiegazione di quanto realizzato attraverso un’intervista trasmessa in diretta streaming. “E se oggi non è arrivato il primo posto – ha concluso la Prof.ssa Carmen Piccolo – non importa perché l’emozione di trovarci all’interno dell’Università La Sapienza è stata fortissima e i nostri studenti non dimenticheranno la bellezza del confronto e dello scambio di opinioni con i compagni di altri Istituti Alberghieri. Torneremo presto!”. Appuntamento al prossimo anno.