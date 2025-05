Alla fine della città. Esplorazioni dal 27 maggio al 6 luglio nel Municipio XV

Itinerari, che valgono anche come viaggi, traiettorie, avventure, racconti, enciclopedia, per ritrovare una storia comune e comunitaria. Dal Lago di Martignano a Ponte Milvio, per esempio, il nostro esempio: lì dentro, a scavare e descrivere, dai vulcani sabatini al fiume Tevere, c’è tutto. Passato, contemporaneo e futuro.

“Alla fine della città” è dunque itinerario e viaggio, traiettoria e avventura, dove la fine è solo un punto di vista: propaggini, protesi, tentacoli dei quartieri, aree naturalistiche, aree archeologiche di eruzioni vulcaniche, scorrimento di acque, sponde e argini, santuari e chiese, cammini moderni e antichi.

Un progetto per coniugare il territorio con le arti performative e la mobilità dolce, il paesaggio interiore con il paesaggio geologico e agricolo. Tutto nel Municipio XV: Bosco del Rigo e Cesano borgo, con le sue tradizioni popolari e agricole; il cratere di Martignano, oggi lago, e la zona del Polline, estremo confine del comune di Roma (Lago di Bracciano); Isola Farnese e Santuario etrusco dell’Apollo a Veio (Museo Nazionale di Valle Giulia), passaggio della Via Francigena, nella zona di Prima Porta e Labaro, sulla sponda destra del Tevere.

“Alla fine della città”, un progetto Ti con Zero Ets, direzione artistica Fernanda Pessolano, è un approccio multidisciplinare arricchito da azioni innovative e dalla rilettura delle aree naturali e storico-artistiche, che interpreta il contemporaneo attraverso spettacoli itineranti, performance di danza, sentieri di arte e natura, reportage e intuizioni, seminari di pratica somatica e formazione itinerante delle arti del teatro di figura, fotografiche e narrative. Si va verso la periferia del Municipio XV camminando, pedalando, testimoniando, e si torna in città confidando, confessando, ricordando. Due mondi diversi, che viaggiano a tempi e ritmi diversi, che si specchiano e si riflettono così diversi, ma che si relazionano, si confrontano, si contattano nella loro profonda spiritualità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi

Dal 27 maggio al 6 luglio, un programma culturale di eventi con proposte differenziate, scientifiche e storiche, sportive e artistiche, gratuite, per un pubblico che va da zero a 99 anni, con attenzione per gli studenti dalla materna al liceo, le famiglie, i giovani. Un modo per incontrare il proprio territorio, ma anche per incontrarsi con la gente che abita, lavora, vive accanto a noi.

Due le mostre nel territorio: il reportage fotografico, dal 30 maggio al 6 luglio, nella Casa dei giovani / associazione Cassandra, intitolato “Guardare i margini”, i margini che delimitano ciò che si sceglie e ciò che si scarta (con Di Gianni, Keita, Marziali e Trojano, a cura di Simona Filippini); la mostra “Le pietre di Roma. La geologia a Roma e Lazio tra rocce, minerali e fossili”, a cura di Taxa e Il Cammino dei vulcani, dal 10 al 15 giugno nei locali della Torretta Valadier (Ponte Milvio). Un itinerario sonoro dedicato al ritrovamento dei mammuth lungo la via Flaminia a cura di Raffaele Sardella, direttore del MUST, Museo universitario di scienze della terra della Sapienza di Roma, completa la narrazione.

Il popolo della bicicletta (Uisp-VediRomaInBici, Fiab Roma BiciLiberaTutti e Fiab Roma Ruota Libera in collaborazione con la Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza) e quello della mobilità sostenibile (guide escursionistiche specializzate in cammini, divulgazione scientifica e luoghi segreti di Roma, ZTL Zona trasversale libera) propongono pedalate nel Municipio XV anche sui percorsi delle Olimpiadi del 1960 e camminate lungo le strade antiche (Via Francigena, Romea Strata, Il Cammino dei Vulcani).

Ad accompagnare negli eventi ci sono artisti, performer e musicisti, che hanno eletto la natura come loro palcoscenico ideale, itinerante e circolare.

In questo viaggio nella conoscenza della periferia nord di Roma, tra rive di lago, crateri coltivati, borghi antichi, vie consolari e di pellegrinaggio, santuari e centrali idroelettriche, piste ciclabili e acquedotti, siamo accompagnati anche attraverso itinerari sonori e podcast, a cura di Marco Pastonesi, scrittore e giornalista sportivo, e Marzia Coronati, giornalista e radiodocumentarista, in collaborazione con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi.

Il progetto ha il patrocinio del Parco Regionale Bracciano-Martignano e del Parco Veio e una consolidata collaborazione con Università Agraria di Cesano (ente gestore delle terre comuni) e Casale di Martignano.

Caterina Acampora, operatrice culturale; Filippo Bellisario, geologo e guida esperta; Gabriele Benedetti, attore; Sergio Celestino, architetto; Marzia Coronati, radiodocumentarista e giornalista; Alessandro D’Alessandro, organettista; Roberta Denni, artista e tessitrice; Davide Di Gianni, fotografo; Ludmilla Evgeneva, artista mosaicista; Simona Filippini, fotografa; Francesco Forni, chitarrista; Gianluca Forti, ecologo, direttore del Museo del fiore di Acquapendente ed esperto in didattica delle scienze; Ivan Gasbarrini, videomaker; Federico Gemma, pittore e naturalista; Laura Gnosini, grafica; Mohamed Keita, fotografo; Silvia Mai, danzatrice, autrice, performer; Nico Marziali, fotografo; Ugo Micheli, grafico; Elisabetta Mitrovic, pittrice e naturalista; Maria Mohart, operatrice culturale; Carlo Molinari, operatore culturale; Marco Pastonesi, giornalista sportivo e scrittore; Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale; Umberto Pessolano, geologo, direttore del Museo del fiume di Nazzano ed esperto in didattica delle scienze; Luca Piomponi, performer e danzatore; Luigi Plos, guida esperta; Raffaele Sardella, direttore MUST Museo universitario di scienze della terra della Sapienza di Roma; Cinzia Sità, danzatrice e formatrice; Carla Taglietti, attrice di teatro di figura; Filippo Trojano, fotografo; Ilaria Troncacci, operatrice culturale; Compagnia Barletti Wass/Lea Barletti, Werner Wass; Compagnia Bianco Teatro, Anna Paola Bacalov, Irene Maria Giorgi, Eva Paciulli, Aurora Pica; Diacronie Ensemble / Edoardo Bellucci, Ruggero Fornari, Giangly; Circo Tribulè / Eugenio Di Vito; Fiab Roma Ruota Libera, Fiab Roma BiciLiberaTutti; Uisp VediRomaInBici; Delta Tevere; Centro anziani Labaro /Associazione La Fenice; Guide Roma Etruria / Manuela Orazi, Adriana Fiorentini; Università Agraria di Cesano; Casa dei giovani /Associazione Cassandra; Agriturismo Casale di Martignano, Riserva Martignanello, Agriturist Roma; Istituto comprensivo Baccano, Istituto di Istruzione Liceo Biagio Pascal; Istituto Centrale per i Bene Sonori e Audiovisivi; La Sapienza, Falcoltà Scienze della terra; Museo etrusco di Valle Giulia

