Turismo e inclusività: a Cerveteri visita dell’Associazione Disabili Visivi sul Cammino di Hasekura

Ad accogliere il gruppo di visitatori, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e l’Assessore Federica Battafarano

“Un incontro e una visita davvero speciali ed emozionanti quelli che abbiamo avuto questa mattina a Cerveteri. Insieme all’Assessore alla Tutela e Promozione del Sito UNESCO Federica Battafarano e alla Consigliera Comunale Arianna Mensurati, ho infatti dato il benvenuto a un gruppo di visitatori ipovedenti, insieme ai loro accompagnatori, venuti in città per percorrere il ‘Cammino di Hasekura’, un percorso turistico patrocinato e sostenuto dalla nostra Amministrazione comunale. Questo cammino ripercorre il sentiero che nel XVII secolo intraprese l’omonimo ambasciatore giapponese per recarsi in udienza da Papa Paolo V, attraversando alcuni degli scorci naturalistici più suggestivi della nostra città. Ci tengo a ringraziare l’Associazione Disabili Visivi Apt-Ets per aver scelto Cerveteri e l’architetto Antonio Correnti che ha coordinato l’iniziativa così come ringrazio le famiglie Calabresi e Sforza Ruspoli per aver consentito al gruppo di transitare nelle loro proprietà. Una mattinata di inclusione e promozione del territorio davvero importante, con l’auspicio che sia solo la prima di tante visite a Cerveteri”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Quando parliamo di inclusività e turismo accessibile a tutti, ci riferiamo proprio a giornate come questa – aggiunge il Sindaco – una visita che vedrà insieme non vedenti, ipovedenti e vedenti camminare da Cerveteri a Civitavecchia, attraversando campagne piene di storia e scorci suggestivi, fino ad arrivare alla visita della maestosa nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, ormeggiata in questi giorni proprio nel porto civitavecchiese”.

“Quello del Cammino di Hasekura è un progetto nel quale, come Amministrazione comunale, abbiamo creduto sin dalle origini – prosegue Elena Gubetti – un’iniziativa che coinvolge più amministrazioni comunali e che dimostra come solo facendo rete si possano creare nuove forme di turismo, anche giornaliero, come in questo caso. La giornata di oggi è la testimonianza di come l’inclusione sociale delle persone con disabilità sia più semplice di quanto si possa pensare: un esempio concreto di come non esistano confini o ostacoli che non si possano superare”.

Commenta l’iniziativa anche l’Assessore Federica Battafarano, che tra le sue deleghe oltre a quella della Tutela e Promozione del Sito UNESCO detiene anche quelle per le Pari Opportunità, Diritti, Inclusione Sociale e Integrazione: “Il Cammino di Hasekura rappresenta un’occasione di promozione e sviluppo del territorio davvero importante per Cerveteri. Un progetto che assume un valore ancora maggiore se consideriamo il periodo che stiamo vivendo, nel pieno dell’Anno Giubilare che sta portando a Roma, quasi sempre passando dal porto di Civitavecchia e dall’aeroporto di Fiumicino, milioni di pellegrini e fedeli provenienti da tutto il mondo. Ai nostri ospiti di oggi, che sono onorata di aver potuto accogliere in città, auguro di vivere una mattinata coinvolgente ed emozionante, con la speranza che possano tornare nuovamente a Cerveteri per scoprire e conoscere altri luoghi e attrattive che da sempre ci rendono orgogliosi”.