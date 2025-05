La seconda edizione di “Fashion at the Lake” incanta Anguillara Sabazia

Una serata da ricordare quella del 24 maggio sul lungolago di Anguillara Sabazia, dove il tramonto ha fatto da scenografia naturale alla seconda edizione di Fashion at the Lake, l’evento ideato da Sabrina Roncarà e organizzato da Sabry Crea Kids and Family in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Anguillara Sabazia.

A introdurre la serata è stata Luisa Taddei, che ha accolto sul palco alcune figure istituzionali del territorio: il sindaco Angelo Pizzigallo, la vicesindaca Paola Fiorucci e Moreno Delle Fratte, rappresentante della Pro Loco. Il Sindaco ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di eventi come questo per valorizzare il territorio e promuovere la partecipazione collettiva.

A seguire, sempre guidata da Luisa Taddei, la presentazione ha dato spazio a momenti significativi e coinvolgenti. Tra questi, l’intervento del Centro Diagnostico Sabatino, promotore della cultura della prevenzione; la partecipazione della giovane attrice e autrice Giulia Carrara, che ha emozionato il pubblico con alcuni brani tratti dal suo progetto Tentativo, forse; l’energia e la spontaneità della compagnia teatrale “Fake Girls”, che ha portato sul palco un momento teatrale vivace e originale; e infine l’esibizione del sassofonista Claudio Braccio, che ha avvolto la piazza con le sue sonorità coinvolgenti.

Con l’inizio della sfilata, la conduzione è passata a Silvia Bruni, che ha saputo guidare con eleganza e naturalezza ogni uscita sulla passerella. Abiti eleganti, creazioni sartoriali e anche splendidi abiti da sposa hanno sfilato accompagnati da acconciature raffinate, bouquet curati nei dettagli e accessori ricercati, trasformando la Piazza del Molo in un palcoscenico a cielo aperto.

Nel dietro le quinte, truccatori, parrucchieri, modelli e modelle hanno lavorato con energia e passione, affiancati dalla stilista Sabrina Roncarà anima creativa e motore dell’intero evento.

Accanto a lei, una squadra affiatata di collaboratori che da anni ne condividono la visione: i truccatori dell’Accademia del Trucco, i fotografi tra cui Claudio Sanfilippo , Daniela Soltan, Enrico Intermite, le sarte e numerosi professionisti che hanno firmato ogni dettaglio di questa edizione.

Tra questi: la Gioielleria Dominici, Artchrysalid di Christine Pou, Rory Silk & flowers, la balloon artist Francesca Sacchetti, e Lanzi Davide curando accessori da uomo. Tutti uniti da una sinergia autentica che ha dato vita, ancora una volta, a un progetto capace di racchiudere storie, visioni e artigianato d’eccellenza.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è stata resa possibile grazie alla collaborazione di numerosi sponsor e realtà del territorio, tra cui Necchi, FotografiAmo, World Tessuti donando tessuti per l’evento, hanno creduto nel progetto e sostenuto questa seconda edizione di Fashion at the Lake.

Il pubblico, numeroso e partecipe, ha vissuto una serata fatta di emozioni, sorrisi, bellezza e condivisione. La sfilata Fashion at the Lake si conferma un appuntamento capace di unire arte, moda e sensibilità sociale in uno dei luoghi più affascinanti del nostro territorio.

Paola Forte