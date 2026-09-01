Grande successo della rassegna “Arte d’aMare” a Ladispoli

Comunicato stampa

“Ancora una volta la rassegna on line Arte d’aMare ha visto una massiccia partecipazione di artisti, bambini e famiglie, l’ennesima dimostrazione che Ladispoli ha un patrimonio culturale e creativo che si è valorizzato ed incentivato negli ultimi anni grazie all’impegno dell’amministrazione comunale”.

A parlare è la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, che alla conclusione della mostra virtuale sul web ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato con creatività ed entusiasmo, inviando oltre duecento tra disegni, acquerelli, poesie, brevi racconti e semplici pensieri per esprimere la propria visione del mare e dell’estate a Ladispoli.

“A nome dell’amministrazione comunale del sindaco Grando – continua la delegata Felicia Caggianelli – esprimiamo un immenso grazie a tutti coloro che si sono riscoperti artisti valorizzando ed impreziosendo gli eventi che si ponevano l’obiettivo di far venire alla luce lo spirito creativo di ognuno. La formula vincente della rassegna sul web si è confermata, più volte abbiamo sottolineato come non tutti riescano a vincere la timidezza e la riservatezza nel partecipare ad una mostra dal vivo. Arte d’aMare ha superato questo ostacolo, permettendo di esporre le proprie creazioni on line dove peraltro ottengono una maggiore visibilità rispetto ad una esposizione tradizionale. Per il terzo anno consecutivo il messaggio è stato raccolto, Ladispoli e località limitrofe hanno confermato di essere una fucina di potenziali, amatoriali, ma apprezzabili artisti che possono realizzare opere interessanti ed originali. I bambini, come sempre, hanno recitato un ruolo da protagonisti, rivolgiamo un grande grazie alle scuole per aver collaborato e reso possibile il successo degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale. Ora ci metteremo subito al lavoro per la nuova edizione dell’iniziativa culturale Caravaggio in vetrina, trasformando il centro di Ladispoli in un museo a cielo aperto”.