Maliterra Bookfestival Bucarest: parole che costruiscono l’unità nella diversità europea

Maliterra Bookfest di Bucarest unisce culture, lingue e sensibilità dei popoli di un’Europa in costruzione, diventando simbolo di dialogo e integrazione attraverso la forza della parola scritta.

Domenica 1° giugno 2025, presso l’Hotel Pullman – World Trade Center di Bucarest, si terrà la presentazione collettiva del progetto letterario Malitterra Bookfest – Dal sogno al libro, che vedrà protagonisti 15 autori romeni provenienti sia dalla Romania sia dalla diaspora, inclusa l’Italia, accomunati dal desiderio di trasformare il mondo attraverso il potere della parola scritta.

L’evento è l’esito di un percorso editoriale intenso e autentico, durato un anno, sviluppato all’interno del programma “Dal sogno al libro”, ideato e coordinato da Malina Björklund, autrice e formatrice. Per dodici mesi, ciascun autore ha esplorato la propria voce interiore, trasformando esperienze di vita in opere letterarie. Ogni libro è nato come un atto di coraggio, vulnerabilità e profondo contributo al mondo.

Ospite speciale della giornata sarà la soprano Maria Catrina-Petcu, solista dell’Opera di Brașov, accompagnata al pianoforte da Inna-Emilia Oncescu, pianista e professore associato con dottorato presso l’Università Nazionale di Musica di Bucarest. Un momento di grande raffinatezza artistica che integrerà armoniosamente la potenza evocativa delle parole con la bellezza e l’emozione della musica, arricchendo l’evento con un’esperienza culturale completa.

Il festival accoglierà opere scritte in italiano, romeno e in altre lingue, a testimonianza della ricchezza culturale e linguistica di un’Europa in continua evoluzione. Malitterra si propone come un ponte tra culture, generazioni e cuori, celebrando la parola come strumento di guarigione, dialogo e connessione tra i popoli dell’Unione Europea.

Tra le novità più attese, la presentazione del primo volume della collana inedita “Le sette gemme della luna – Sette pietre, un solo destino”, scritto e pubblicato in italiano da Valentina Ioniță, una bambina di 11 anni che frequenta la quinta elementare presso l’Istituto Comprensivo di Marcellina, in provincia di Roma. Il suo libro rappresenta un esempio straordinario di come creatività e profondità possano emergere anche nei più giovani, offrendo al lettore una prospettiva autentica e inaspettata. Valentina ha trasformato in libro il suo sogno, condiviso con la madre, Aida Veronica Arsene, che a sua volta presenterà la sua opera prima, dal titolo evocativo “Il ritorno al proprio io”.

Tra i titoli che verranno presentati in lingua italiana figurano anche:

“Favole – Bambini di ieri, di oggi e di domani” e “La luce nel buio – Passi verso la guarigione”, di Ramona Daniela Fusle; “Dall’impotenza al potere” e “Oli biblici, miracoli lasciati da Dio”, di Maria Lazăr.

In lingua romena saranno invece presentati i libri di altre tre autrici che vivono in Italia: “La Strada per la Libertà – La Fonte della Mia Guarigione”, di Daniela Liliana Amarghioali, “Frammenti di una vita”, romanzo di Gabriela Chiru;

“Nasci, vivi, preghi e vinci – Guarigione attraverso la fede” romanzo autobiografico di Mariana Lazăr ed il romanzo iniziatico “Io, l’Universo e il Creatore” di Monica Voicu.

Malitterra Bookfest non è soltanto una rassegna letteraria, ma anche un’iniziativa dal forte valore solidale: in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia, gran parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dei bambini affetti da HIV, in Romania, tramite un’associazione con cui la promotrice dell’evento collabora come volontaria fin dal 1992.

«Ogni libro nato attraverso Malitterra è un ponte verso la luce» – afferma l’ideatrice del progetto, Malina Mariana Björklund –e ogni anima che legge o scrive diventa parte attiva di questa trasformazione attraverso la parola.»

Chi desidera trasformare il proprio sogno in un libro può contattare Malina Björklund all’indirizzo email:

📧 maliterra.malina.bjorklund@outlook.com

L’evento sarà trasmesso in diretta online :

https://form.jotform.com/251245051834350

Florentina Miniosu