A Palazzo Valentini il Focus Group del Progetto Europeo B.Right Spaces

Questa mattina la Città metropolitana ha ospitato a Palazzo Valentini il Focus Group organizzato nell’ambito del Progetto Europeo B.Right Spaces – Better Rights in Better Civic Space: “Difesa e promozione degli spazi civici a Roma: la prospettiva di un piano strategico cittadino” con l’obiettivo di contribuire a migliorare la capacità sociale di praticare, difendere e promuovere gli Spazi Civici.

L’incontro è stato sostenuto dalla Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Politiche sociali, Cultura e Partecipazione di Città metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini. Ad intervenire i referenti dei Poli Civici della Città di Roma oltre alle segreterie dell’Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale; il Responsabile Ufficio Di Scopo “Giubileo delle Persone e Partecipazione”, Andrea Catarci; la Consigliera Capitolina e Presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, Michela Cicculli e i rappresentanti di Associazione Parsec e CSV Lazio.

Città metropolitana ha aderito al progetto come supporter esterno. Un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel percorso portato avanti dalla Delegata alle Politiche Sociali, volto ad un confronto civile e politico con la cittadinanza. In questi spazi troviamo la piena attuazione dei diritti del cittadino, della partecipazione pubblica e di tutti i processi partecipativi che coinvolgono la cittadinanza. Gli Spazi civici per l’Ente sono luoghi deputati all’incontro e allo scambio culturale dei territori. Per questo motivo Città metropolitana ha voluto sostenere con forza il progetto fin dall’inizio.

Il Progetto B.Right Spaces – Better Rights in Better Civic Space ha preso il via a marzo del 2024, al suo secondo anno di realizzazione è stato finanziato dal Programma europeo CERV – Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, con l’intento di contribuire a mantenere un contesto favorevole all’esistenza degli spazi civici nell’Area metropolitana di Roma e di altre 4 città aderenti al progetto (Barcellona, Torino, Varsavia, Torres Vedras).

Al momento, dopo una prima fase di Survey, sono in fase di realizzazione i Policy Lab di Roma finalizzati ad approfondire i temi della collaborazione tra decisori pubblici e organizzazioni della società civile del territorio e che saranno completati entro la fine del mese. Quello di oggi è il terzo incontro dei quattro previsti nel Policy Lab Romano (due focus group e due workshop). Momenti importanti di confronto con le varie realtà del territorio che hanno la finalità di promuovere una politica cittadina diretta alla protezione degli Spazi Civici e finalizzata a dare un indirizzo partecipativo ai processi di elaborazione delle politiche e degli interventi.

Un percorso concepito dunque al confronto tra chi incarna gli interventi previsti, supportati dall’Amministrazione e chi rappresenta l’Amministrazione stessa. Il lavoro portato avanti oggi andrà ad integrare il documento sul Focus Group, che verrà confrontato con quelli prodotti parallelamente nelle altre città d’Europa coinvolte e che confluirà nel Manifesto del Progetto B.Right Spaces, oltre alla produzione di un Report sul Policy Lab.

Gli spazi civici sono i luoghi che sostengono la partecipazione democratica, la protezione e la promozione dei diritti civili e politici, economici e sociali, in una prospettiva di progressivo e reciproco riconoscimento. Ma come sottolineato dallo stesso Parlamento Europeo, alcuni diritti sono minacciati. E’ quindi utile un’azione di difesa collettiva di questi spazi in cui i diritti vengono promossi e sostenuti e in questa logica rientra l’obiettivo del Progetto B.Right Spaces: migliorare la promozione, la tutela e l’organizzazione degli Spazi Civici, connettendo e rafforzando la capacità della Società Civile.

Ufficio comunicazione – Città metropolitana di Roma Capitale