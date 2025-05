Bracciano torna al Medioevo con la 10^ edizione di “Arti e Mestieri”

Sabato 7 e domenica 8 giugno, le vie del centro storico di Bracciano si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto dove rivivere lo spirito e l’atmosfera del Medioevo. Torna infatti la manifestazione “Arti e Mestieri”, giunta alla sua decima edizione, che ogni anno incanta residenti e visitatori con rievocazioni storiche, antichi mestieri, spettacoli itineranti e giochi di un tempo.

Un tuffo nel passato tra spadaccini, buffoni di corte, cortei in costume e sbandieratori, con stand gastronomici e botteghe artigiane pronte a far rivivere usanze e sapori del borgo medievale. L’atteso Palio intercomunale coinvolgerà grandi e piccoli in gare di tiro alla fune, al ferro e con l’arco, rinnovando lo spirito di comunità e la passione per la tradizione.

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano

“L’amministrazione comunale ha voluto realizzare un calendario di eventi estivi con il coinvolgimento e la collaborazione attiva di tutte le realtà che rappresentano soggetti vivi del tessuto sociale e della comunità. Fortunatamente a Bracciano questo compito è semplice: Arti e Mestieri rappresenta un evento maturo, strutturato, molto apprezzato e che attira visitatori di prossimità e non solo cittadini, e, contemporaneamente è diventato un appuntamento che parla del paese e di alcune sue peculiarità. Il comune di Bracciano ha promosso l’incontro di diverse realtà Braccianesi, attive ed amanti della propria città.”

Maddalena Coletta, Assessore al Turismo, Attività Produttive, Sviluppo Economico e Tributi.

“Arti e Mestieri rappresenta un appuntamento consolidato, un classico potremmo dire, nel panorama degli eventi di Bracciano. Il motivo di questa affermazione è da ricercarsi nella qualità degli eventi proposti e nella scelta di un format che, arricchendosi ogni anno, ha saputo coinvolgere più fasce di utenza: Braccianesi e non, adulti e giovani, appassionati di rievocazione storica, turisti del patrimonio storico naturalistico del Lazio. Un sentito ringraziamento alla Associazione Compagnia del castello, partner dell’amministrazione per concorrere alla organizzazione.

E’ su queste piattaforme che si possono creare sinergie col tessuto produttivo e il format dell’evento può diventare volano per l’intera comunità.”

Un’occasione unica per vivere un fine settimana all’insegna della tradizione, del divertimento e della cultura, tra le suggestive mura del borgo di Bracciano.