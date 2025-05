GENS la voce dei bambini per la natura

Si è concluso il 27 maggio, presso l’Istituto Comprensivo La Giustiniana, il progetto “Filma la tua area protetta”, inserito nel programma GENS e dedicato all’educazione ambientale e alla creatività dei più piccoli. Una mattinata intensa, vissuta come un vero momento di festa, riflessione e restituzione del percorso svolto.

Dopo mesi di incontri, scrittura a mano, laboratori e un’escursione nel cuore della Caldara di Manziana, i bambini delle classi 4ªA e 4ªE hanno finalmente visto proiettato il loro video, realizzato con la regia di Claudio Zamarion. Un’opera collettiva nata dai pensieri, dalle emozioni e dai sogni dei piccoli partecipanti, che hanno saputo raccontare la natura con parole semplici ma potenti.

Dopo i saluti della vicepreside Daniela Festa, del presidente de L’agone nuovo Giovanni Furgiuele, delle rappresentanti del Parco di Bracciano e Martignano, e con gli interventi di Giancarlo Morgana (ecologo dell’ENEA) e Paola Forte (redattrice e grafologa), e del regista Claudio Zamarion, che ha introdotto il lavoro svolto con i bambini, è stato proiettato il video finale, in cui i bambini hanno raccontato il loro legame con la natura e la sostenibilità.

Uno dei momenti più sentiti della mattinata è stato la presentazione della tavola in argilla, una straordinaria mappa tridimensionale della Caldara di Manziana.

Realizzata dagli alunni, la tavola rappresenta il paesaggio naturale con alberi, animali, vegetazione modellati a mano con grande cura e attenzione. Accanto alla scena naturalistica, è stata incisa una scheda descrittiva, che documenta le caratteristiche dell’area, le specie osservate e l’importanza ecologica del luogo.

Questa opera, è stata donata dalla scuola al Parco Naturale di Bracciano e Martignano come segno tangibile del percorso svolto e come strumento inclusivo per i visitatori non vedenti, che potranno esplorare il territorio attraverso il tatto.

Un gesto simbolico e concreto, che unisce educazione, sensibilità e attenzione verso l’altro.

A concludere la mattinata, i saluti delle insegnanti: Anna Mancini, Francesca Pizzi, Patrizia Infusino e Rosa Gagliano, ricchi di gratitudine e la consegna degli attestati, attesa con grande entusiasmo dai partecipanti, che hanno ricevuto il riconoscimento del loro impegno tra sorrisi e applausi.

Il progetto ha lasciato un segno tangibile trasformando parole in immagini, pensieri in azione e ha fatto emergere nei bambini un senso profondo di rispetto e responsabilità verso l’ambiente. Hanno imparato ad ascoltare la natura e a raccontarla attraverso le proprie parole. Il percorso di “Filma la tua area protetta” lascia un’impronta: sulla carta, nella memoria, e ci auguriamo nel futuro.

Un sentito ringraziamento va anche all’Università Agraria e al Comune di Manziana per il sostegno e la disponibilità offerti nel rendere possibile la visita alla Caldara, luogo centrale del progetto e fonte di ispirazione per bambini e adulti.

L’associazione L’agone nuovo, attiva e presente sul territorio, si conferma in prima linea nel promuovere la sostenibilità e i percorsi educativi nelle scuole, rinnovando con entusiasmo la propria disponibilità a collaborare in progetti futuri che uniscano ambiente, creatività e consapevolezza civica.

Paola Forte