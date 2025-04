Sicurezza sul lavoro, D’Amato (AZ): servono atti concreti , diventi priorità priorità per il Paese

“Purtroppo, nonostante tutti gli annunci e i buoni propositi, le vittime sul lavoro non diminuiscono, anzi sono in continuo aumento. La verità è che senza atti concreti e strutturali non vi sarà mai un cambiamento reale di questa tendenza. Serve mettere al centro la cultura del lavoro e dell’impresa. Se si vuole fare qualcosa, è fondamentale superare la frammentazione oggi esistente tra gli organismi di controllo e vigilanza. In particolare, non si può prescindere dal fatto che questo tema debba essere portato a livello nazionale come grande priorità per il Paese, e non spezzettato e lasciato alla gestione delle singole Regioni”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro.