Partito Democratico Roma e Giovani Democratici Roma. Referendum 8-9 giugno. Come fare domanda di voto fuori sede

Voto Fuori Sede: ultimi giorni per fare domanda!

Se sei studente, lavoratore o in cura in un comune diverso da quello di residenza, puoi votare dove ti trovi alle elezioni dell’8-9 giugno 2025.

Scadenza per fare domanda: 4 maggio 2025

Come fare domanda:

1. Scarica e compila il modulo di richiesta e l’autocertificazione (puoi trovarli sui siti ufficiali del comune)

2. Allega:

• Copia del documento d’identità.

• Copia della tessera elettorale.

• Dichiarazione che attesti il motivo del domicilio (studio, lavoro o cure mediche).

3. Invia tutto al tuo comune di domicilio:

• A mano

• tramite persona delegata

• via email o PEC.

Vota dove vivi, scegli di contare!