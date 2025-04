L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Anguillara premiano il maestro Bellaccini

E’ stata consegnata ieri 27 aprile nella chiesa di San Francesco la targa celebrativa al maestro Alfredo Bellaccini della “Scuola Orchestra” di Anguillara. Un incontro significativo al quale hanno preso parte il sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo, insieme al presidente della Pro Loco di Anguillara Sabazia 2007 APS, Moreno Delle Fratte. Il maestro diplomato al conservatorio “Paganini“di Genova, ha avuto una vita e una carriera emozionante. Ha infatti fatto parte delle più prestigiose orchestre italiane, tra cui quella della Rai di Torino e quello della Rai di Roma. Ha inoltre svolto una intensa attività didattica nei conservatori di Pescara, L’Aquila e di Roma, per la precisione nel conservatorio di “Santa Cecilia”. Grazie alla sua passione per la musica e al suo impegno ha formato generazioni di giovani musicisti a cui ha tramandato quello che sapeva. Nel 1987 ha poi fondato quella che è la nostra scuola di musica più famosa del comprensorio, la “Scuola Orchestra” di Anguillara Sabazia coinvolgendo cittadini di qualsiasi età appassionati di musica e dando vita a una realtà che, ancora oggi, rappresenta un pilastro nella formazione dei giovani e nella promozione della cultura sul territorio. Con il suo impegno instancabile, offerto sempre a titolo gratuito e solidale, ha dato il via alla tradizione dei concerti di capodanno, che ultimamente è tornato a vivere grazie al suo immenso impegno e dedizione. Il maestro, che oggi ha 102 anni è stato premiato per tutto il lavoro svolto durante la sua vita e la sua splendida carriera con la quale ha saputo arricchire il nostro territorio. L’Amministrazione e la Pro Loco attraverso questo riconoscimento hanno voluto esprimere profonda gratitudine da parte dell’intera comunità della città di Anguillara Sabazia per l’immenso patrimonio sia a livello umano che culturale che il maestro ha donato e continua a donare.

Claudia Reale

Redattrice L’agone