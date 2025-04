Martedì 6 maggio 2025, dalle ore 10 alle 11, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione 4), si terrà una conferenza stampa dal titolo “Parkinson, Alzheimer o… Idrocefalo Normoteso? Una patologia curabile”.

L’evento, fortemente voluto dall’On. Marina Marchetto Aliprandi, si pone l’obiettivo cruciale di accrescere la consapevolezza sull’Idrocefalo Normoteso, una patologia che affligge prevalentemente le persone con più di 65 anni. Questa condizione si manifesta con una triade di sintomi – demenza, incontinenza urinaria e difficoltà nella deambulazione (caratterizzate da vertigini, cadute frequenti e la sensazione di avere i piedi “incollati” al pavimento) – che spesso la portano a essere erroneamente diagnosticata come Parkinson, Alzheimer o altre forme di demenza. L’incontro metterà in luce una differenza fondamentale: a differenza delle patologie neurodegenerative più note, l’Idrocefalo Normoteso, se riconosciuto tempestivamente, può essere trattato efficacemente, offrendo ai pazienti la possibilità di guarire e di riprendere una vita normale, con un impatto positivo significativo anche sui loro familiari e sul Sistema Sanitario.

Interverranno il neurochirurgo Dr. Giampaolo Petrella, esperto nella diagnosi e nel trattamento dell’Idrocefalo Normoteso e direttore scientifico dell’Associazione Neuro Vita, e lo statista Prof. Rocco Roberto Cerchiara, che offrirà una prospettiva sull’importanza della sensibilizzazione su temi sanitari di rilevanza sociale. Moderatrice sarà Adriana Riccio della A&G Global Events. Un contributo speciale arriverà tramite collegamento video dal conduttore Flavio Insinna, sostenitore della causa che parteciperà il 26 maggio a una serata di beneficenza a Palazzo Merulana per raccogliere fondi a favore dell’associazione Neuro Vita.

Questo evento rappresenta un’occasione cruciale per sottolineare l’importanza di una diagnosi precoce, che può letteralmente salvare i pazienti dall’oblio e restituire loro una vita piena. Coinvolgere le Istituzioni in questo percorso è essenziale perché rappresentano un canale autorevole e strategico per dare voce alla ricerca, sensibilizzare il pubblico e rafforzare la rete tra medici, cittadini e mondo politico. Alla vigilia della conferenza stampa che si terrà presso la Camera dei Deputati, A&G Global Events dichiara: “Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all’Onorevole Marina Marchetto Aliprandi per il sostegno dimostrato fin dal primo momento alla nostra iniziativa, e alla sua preziosa collaboratrice parlamentare, la Dottoressa Maria Soave Nardi, per l’impegno e la disponibilità nel coordinamento delle attività”.

