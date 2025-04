Anguillara Sabazia. Concerto di Primavera per celebrare il M° Alfredo Bellaccini

Riceviamo dal direttivo dell’Associazione Scuola Orchestra e pubblichiamo

Oggetto invito concerto di Primavera “Per Alfredo”

Carissime Associazioni,

Il prossimo appuntamento della Rassegna dei Concerti di Primavera é dedicato al maestro Alfredo Bellaccini, per aver fondato la nostra Associazione e per aver interpretato la propria missione culturale dal punto di vista sociale, nella continua ricerca di nuove opportunità per rendere reale un sogno: fare musica con la gente e per la gente.

Il riconoscimento di benemerenza che gli sarà conferito dall’Amministrazione Comunale e dalla Proloco sarà accompagnato da omaggi musicali offerti da maestri e allievi della Scuola Orchestra.

Maggiori dettagli nella locandina allegata



Tutti gli amici sono attesi e benvenuti

Con i migliori saluti