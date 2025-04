Comune di Bracciano. Il Programma Cittadinibus 2025

Dalla Segreteria del Comune di Bracciano

“Buongiorno a tutte e tutti,

dal 24 al 27 aprile p.v. saranno nostri ospiti 29 francesi provenienti da Chateney Malabry, cittadina gemellata con il Comune di Bracciano.

In occasione della visita, è stato predisposto dal Comitato Gemellaggio un programma di appuntamenti e iniziative che si rimette in allegato alla presente.

Si invitano tutte le persone in indirizzo a partecipare all’iniziativa istituzionale con il saluto del Sindaco Marco Crocicchi e dell’amministrazione comunale che si terrà domani 24 aprile p.v. ore 18.30 in aula consiliare al secondo piano in Piazza IV Novembre. Seguirà un brindisi di benvenuto.

Con l’occasione si ringraziano tutti coloro che si sono resi disponibili ad ospitare i nostri amici francesi.

Con i migliori saluti

Giulia Sala”