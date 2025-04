Insegnare in Europa: i docenti della “Corrado Melone” a Berlino con l’Erasmus +

Dal 23 al 29 marzo, un team di docenti dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli ha partecipato a un’intensa e stimolante esperienza di formazione internazionale a Berlino, nell’ambito del progetto Erasmus+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000135387 “Empowering Education: Integrating Innovative Methodologies and Language Competence in an International Context”. Un progetto che si inserisce nella visione dell’Istituto di promuovere una scuola aperta, dinamica e proiettata verso l’Europa, capace di offrire a docenti e studenti opportunità di crescita professionale e culturale.

Il corso, ospitato dalla Europass Teacher Academy, era dedicato a strategie innovative per la gestione efficace della classe e per favorire l’inclusione scolastica. Un programma denso di contenuti teorici e attività pratiche, costruito per rafforzare le competenze metodologiche degli insegnanti e stimolare un confronto costruttivo con realtà educative diverse. Insieme a colleghi provenienti da Slovenia, Croazia e Azerbaijan, i nostri docenti hanno preso parte al modulo “Classroom Management Solutions for Teachers”, approfondendo approcci come il Project-Based Learning, il Cooperative Learning e la Flipped Classroom, con l’obiettivo di creare ambienti di apprendimento sempre più collaborativi e centrati sugli studenti.

Le giornate di formazione si sono articolate in momenti di riflessione condivisa, analisi di casi studio, attività laboratoriali e momenti di scambio interculturale. Dalla gestione delle dinamiche di gruppo all’uso di rubriche per la valutazione del comportamento, dalla definizione di mission e vision educative fino all’integrazione delle tecnologie digitali per la didattica, esplorate come strumenti per rendere l’apprendimento più coinvolgente e personalizzato. Ogni tema è stato affrontato con uno sguardo critico e innovativo. Particolarmente apprezzato è stato il focus sulla motivazione degli studenti e sulla valorizzazione della diversità culturale come risorsa educativa, in un’ottica di inclusione e rispetto reciproco.

Nel corso della settimana i docenti hanno avuto l’opportunità di visitare Berlino – città moderna e cosmopolita – in cui passato, presente e futuro dialogano ininterrottamente, trasformando la memoria storica in energia e slancio verso il futuro. Le visite guidate alla Porta di Brandeburgo, al Reichstag, all’Holocaust Mahnmal, al Museo della Stasi, alla Topographie des Terrors, al Memoriale del Muro di Berlino e alle innumerevoli Stolpersteine disseminate sui marciapiedi cittadini, hanno lasciato un’impronta profonda nei partecipanti. Ogni sito racconta una pagina dolorosa della storia europea del Novecento, offrendo un’occasione di riflessione sul significato dei diritti umani, della libertà e del valore della memoria nella costruzione di un futuro consapevole.

Al ritorno, i docenti della Corrado Melone portano con sé non solo nuove metodologie di insegnamento e una rete di contatti internazionali costruita collaborando con colleghi di altri paesi, ma anche una visione più ampia della professione educativa, arricchita dall’incontro con altre culture e da una profonda consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un contesto globale. Un tassello prezioso nel percorso di internazionalizzazione dell’Istituto, che continua a investire nella formazione del proprio personale per costruire una scuola più inclusiva, attenta ai cambiamenti e pronta ad affrontare le nuove sfide dell’educazione.