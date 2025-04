Cerveteri. Un milione di euro per rifacimento strade, conclusa prima fase gara d’appalto

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Interventi a Cerveteri capoluogo, Campo di Mare, Cerenova e Sasso”.

Quasi un milione di euro per il rifacimento del manto stradale in diverse arterie dell’intero territorio comunale di Cerveteri. Nel dettaglio, le strade interessate sono Via della Lega, Via Rio dei Combattenti, Via Umberto Badini, Via Ezio Brandolini e Largo Almuneacar a Cerveteri Capoluogo, Via delle Azalee e Via dei Convolvoli a Campo di Mare, Via Satrico, Via Fiesole e Via Tuscolo a Cerenova e Via Patrizi Montoro al Sasso.

“Un appalto estremamente importante perché andremo ad intervenire su quelle strade del nostro territorio ammalorate a causa delle radici dei pini e che più di tutte necessitavano di un intervento urgente, non soltanto per le loro condizioni ma per la crucialità che ricoprono nel tessuto viario cittadino – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – basti pensare all’incrocio che coinvolge Via della Lega, Via Rio dei Combattenti e Via Umberto Badini a Cerveteri, dove ogni giorno transitano centinaia di autovetture sia per la vicinanza con due plessi scolastici sia perché collega due vastissime zone residenziali della parte bassa del Capoluogo”.

“Interverremo però anche nelle Frazioni – aggiunge Matteo Luchetti – partendo da Campo di Mare, dove proseguono i progetti di restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi e di Piazza Prima Rosa, proseguendo per Cerenova, con interventi previsti in tre strade importanti nella frazione come Via Satrico, arteria di collegamento tra zone molto frequentate dalla popolazione, via Fiesole e Via Tuscolo, quest’ultima zona estremamente trafficata soprattutto per l’area commerciale limitrofa. Nuovo manto stradale previsto anche al Sasso in Via Patrizi Montoro, dove proprio alcuni giorni fa l’Amministrazione comunale ha raggiunto un obiettivo che seguiva da tantissimi anni, un impegno preso con i cittadini e che oggi è stato mantenuto, vale a dire l’acquisizione a patrimonio comunale del Campo Sportivo del Sasso, un obiettivo sul quale in particolar modo il Sindaco Elena Gubetti ha lavorato intensamente”.

“Come detto – ha concluso l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – la prima fase della gara si è conclusa e ora è in corso la fase dei controlli. Non appena saremo pronti con l’affidamento ufficiale dei lavori ne daremo chiaramente notizia. Ci tengo però intanto a ringraziare l’Ufficio Opere Pubbliche del nostro Comune per il lavoro svolto, in particolar modo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, il Responsabile del Servizio Flavio Nunnari, il Geometra Federico Feriozzi, sempre prezioso ed estremamente puntuale e disponibile e tutto il personale dipendente”.