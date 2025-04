L’equipaggio della Motonave Sabazia II: un modello di competenza e passione per la navigazione nel Lago di Bracciano

Nel cuore del Lago di Bracciano, una delle meraviglie naturali d’Italia, la Motonave Sabazia II solca le acque con affidabilità e sicurezza, grazie a un equipaggio altamente qualificato. La competenza e l’esperienza del team, che da anni opera sul lago, sono essenziali per offrire una navigazione sicura e un servizio impeccabile. Con una stazza lorda di 91,06 tonnellate, la Sabazia II necessita di un equipaggio minimo di tre persone, secondo il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1986 e il Codice della Navigazione, i membri dell’equipaggio devono possedere specifiche qualifiche:

Capo Timoniere con qualifica di Autorizzato al trasporto passeggeri;

Motorista di Motonave con qualifica di Autorizzato al trasporto passeggeri;

Marinaio , che contribuisce al corretto funzionamento delle operazioni quotidiane.

Alessandro Pierdomenico: un Capitano con la conoscenza del lago

Alessandro Pierdomenico, Primo Capo Timoniere Autorizzato, è al comando della Sabazia II dal 2014, ma la sua carriera con il Consorzio è iniziata nel 1989. La sua profonda conoscenza del lago, non solo come corpo d’acqua ma come territorio, è fondamentale per garantire la sicurezza della navigazione. La sua esperienza gli permette di manovrare la nave in sicurezza anche in condizioni di vento e fondali complessi, un aspetto che lo rende un elemento essenziale dell’equipaggio. Le sue competenze sono una garanzia di sicurezza e professionalità.

Damiano Delle Fratte: il motore della nave

Damiano Delle Fratte, Motorista di Motonave Autorizzato dal 2006, è responsabile della sala macchine dal 2014. La sua competenza nella manutenzione dei motori propulsivi della Sabazia II è cruciale per il corretto funzionamento della nave. Nonostante la sala macchine non richieda la presenza costante di personale al suo interno grazie anche al monitoraggio continuo tramite telecamere, Delle Fratte è sempre pronto ad intervenire in caso di necessità. La sua attenzione ai dettagli e la sua capacità di risolvere eventuali problemi meccanici sono fondamentali per mantenere l’affidabilità della motonave.

Martina Massarelli: un supporto essenziale

Martina Massarelli, al Consorzio dal 2009 e membro dell’equipaggio con la qualifica di Marinaio dal 2015, svolge un ruolo cruciale nell’assistenza al motorista e nella manutenzione della nave. La sua conoscenza del territorio e della lingua inglese è particolarmente utile durante il servizio di noleggio e nella gestione dei passeggeri. Le sue capacità e il suo entusiasmo la rendono una risorsa preziosa per il Consorzio, e la sua esperienza in sala macchine e nella sicurezza a bordo la rendono un membro indispensabile dell’equipaggio.

Un Team di esperti per un servizio eccellente

La competenza di ciascun membro dell’equipaggio della Sabazia II va oltre le singole mansioni, offrendo ai passeggeri un servizio di qualità superiore. Con una dedizione costante, l’equipaggio assicura che ogni crociera sia sicura, piacevole e impeccabile. Più di un semplice mezzo di trasporto, la Sabazia II rappresenta un esempio di affidabilità e professionalità. L’equipaggio è il vero valore aggiunto, che permette alla motonave di offrire un’esperienza di navigazione unica e sicura, consolidando il Lago di Bracciano come una meta turistica di prestigio.

Paola Forte

Redattrice L’agone