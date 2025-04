Al via “Intuizioni di Primavera” la nuova rassegna multidisciplinare di Bracciano

Parte sabato 5 aprile con la proiezione di Io capitano di Garrone, già nomination agli Oscar 2024, “Intuizioni di Primavera”, la rassegna multidisciplinare organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune, che svolgerà l Teatro Delia Scala di Bracciano fino al 25 maggio.

“Dopo il buon risultato dello scorso dicembre con la rassegna “La cruna del Lago” – dice Biancamaria Alberi, assessora alla Cultura – torniamo al Teatro Delia Scala con cinema, teatro, danza e musica. Abbiamo assemblato un palinsesto di pregio – continua Alberi – cinque film, tra cui Io capitano, filma italiano candidato agli Oscar 2024 e No Other Land, vincitore dell’Oscar come miglior film documentario”. I film in programmazione sono stati proposti dal MedFilm Festival.

La rassegna prevede due spettacoli teatrali molto significativi: “Nella tempesta che ho nel cuore”, monologhi su Pasolini di Antonio Costantini, con Andrea Dolcini, regia di Raffaello Fusaro e “Pulcinella nella luna”, di e con Federico Moschetti, una gustosa rievocazione dei fasti della commedia dell’arte.

“C’è poi un ricco programma musicale – dice ancora l’assessora Alberi – che prevede 5 appuntamenti, che vanno dalla lirica, al jazz, dalla musica barocca a quella moderna. E un coinvolgente spettacolo di danza classica proposto dall’ Associazione Il Proscenio”.

Alla domanda del perché nel sottotitolo di Intuizioni di Primavera c’è scritto “la rassegna che non si rassegna”, Bianca Maria Alberi ha detto: “La cultura è un formidabile anticorpo contro l’individualismo, la rassegnazione, il disinteresse verso la comunità. Allo stesso tempo – conclude Alberi – è un efficace integratore alla coesione sociale, dunque fa bene alle persone, alle famiglie ed è salutare per il sistema dell’accoglienza turistica e della ristorazione del territorio di Bracciano”.

Intuizioni di Primavera parte sabato 5 aprile si svolgerà fino al 26 maggio, al Teatro Delia Scala, in via delle Ferriere 16, Bracciano. Info: cultura@comune.bracciano.rm.it