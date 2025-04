“La Banda dei Sorrisi”: a Cerveteri una giornata tra natura e svago per gli assistiti dal servizio OePac

L’iniziativa, promossa da Medihospes e dal Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, avrà luogo presso il Centro Sportivo “La Rosa Bianca”. Il Primo Cittadino: “Giornata importante per bambini e famiglie”

Una mattinata immersi nella natura, nel verde, a contatto con gli animali, tra momenti ricreativi, intrattenimento e gioco. Si tratta de “La banda dei sorrisi”, iniziativa rivolta ai bambini che usufruiscono del servizio OePac e alle loro famiglie nelle scuole comunali di Cerveteri. Ad organizzarla, nella cornice naturalistica del centro La Rosa Bianca, in collaborazione con l’Associazione Il Flauto Magico e il contributo di Vivenda, è Medihospes, cooperativa che gestisce il servizio di OePac nelle scuole del Comune di Cerveteri.

“Una giornata di fondamentale importanza per la nostra comunità: un evento dedicato ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, per ribadire con forza il nostro impegno verso un mondo più inclusivo. In concomitanza della settimana in cui si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, con Medihospes abbiamo organizzato una domenica davvero speciale interamente dedicata ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie che fruiscono del servizio di Assistenza Educativa Scolastica nel nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una giornata di incontro, in cui poter fare rete, durante la quale mentre i bambini saranno intrattenuti da numerose attività formative e ricreative, i loro genitori potranno rapportarsi e confrontarsi con il personale della cooperativa. A far da cornice, lo scenario naturalistico de La Rosa Bianca, un luogo immerso nel verde, dove i bambini potranno trascorrere una giornata salutare e all’aria aperta, in un contesto sano, sicuro e accogliente”.

“Si tratta di un’iniziativa che ho fortemente voluto e per la quale ringrazio la Medihospes per l’immediata disponibilità dimostrata nell’organizzazione – aggiunge il Sindaco Gubetti – in questi giorni il personale della cooperativa ha provveduto a distribuire il materiale informativo ai propri assistiti e le adesioni sono già molte: sarà una giornata davvero speciale alla quale auspico partecipino tanti bambini e altrettante famiglie. Ringrazio dunque la Cooperativa, che annualmente a Cerveteri segue circa 150 bambini tra scuole dell’infanzia, primarie e medie, il personale de La Rosa Bianca per aver messo a disposizione la propria struttura, che sono certa ospiterà i ragazzi nel migliore dei modi, facendoli sentire accolti con amore e cura, l’Azienda Vivenda, che erogherà il servizio del pranzo e l’Associazione Il Flauto Magico, che curerà la parte ludica e ricreativa”.

Commenta l’iniziativa anche Mario David, coordinatore territoriale per la cooperativa sociale Medihospes: “Per festeggiare questa giornata speciale abbiamo pensato di coinvolgere non solo le famiglie dei ragazzi che si appoggiano a noi per i servizi di assistenza educativa-culturale, ma anche le famiglie degli operatori che quotidianamente sono al loro fianco. Un modo diverso per promuovere l’inclusione, la comprensione e la sensibilizzazione riguardo alla disabilità nella nostra comunità. Riteniamo che ogni bambino abbia il diritto di essere ascoltato e valorizzato. Vogliamo creare un ambiente accogliente dove le diversità siano celebrate e dove tutti possano crescere e apprendere insieme. Perché soltanto Insieme possiamo fare la differenza”

Una lunga giornata che avrà inizio alle ore 10:30 con l’accoglienza dei ragazzi e che proseguirà alle ore 11:00 con le attività della ludoteca e alle ore 12:00 con il teatro dei burattini. Dopo la pausa pranzo, alle ore 15:00 ricominciano le iniziative: saranno a contatto con i cavalli e con gli animali della fattoria didattica. Alle ore 17:00 il saluto finale ai partecipanti e la consegna di un gadget in ricordo della giornata.