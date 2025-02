vienialvian!! Per una didattica alternativa

Dal 17 al 19 dicembre il liceo Ignazio Vian di Bracciano ha ospitato l’attesa cogestione studentesca “Sapere aude!” – la settimana della cultura e della didattica alternativa, un evento che, dal 2022, è diventato un appuntamento fisso per tutta la comunità scolastica.

L’obiettivo principale di “Sapere aude!”, è quello di coinvolgere gli studenti in un’esperienza di responsabilità condivisa attraverso una progettazione di didattica alternativa che promuove il dialogo, la collaborazione e la socializzazione su temi scientifici, di attualità e socio-culturali. Quest’anno, l’iniziativa, che si è tenuta come di consueto presso la sede centrale di Bracciano, ha visto la partecipazione di tutti gli studenti ogni giorno (circa 1200, di entrambe le sedi), divisi in due fasce orarie da due ore ciascuna. L’organizzazione è stata curata dai rappresentanti d’istituto, Giulia Amantini, Diego Molina, Sofia Giandomenico e Davide Cappelli, con il supporto della dirigente scolastica Francesca De Luca e del suo staff di vicepresidenza, previa delibera del Collegio dei docenti che, a loro volta, hanno proposto numerosi corsi interdisciplinari di approfondimento monografico, laboratori creativi. In totale, sono stati proposti circa 250 corsi al giorno, a dimostrazione del grande impegno profuso per offrire una varietà di attività in grado di soddisfare gli interessi più diversi. Le proposte degli esperti esterni che hanno partecipato offrendo spunti di riflessione di qualità altissima, che hanno reso ancora più speciale questa edizione sono stati offerti da giornalisti Rai, ricercatori dell’Enea, medici, docenti universitari, psicologi, membri della Croce rossa italiana; anche i genitori hanno condiviso le loro esperienze professionali e persino ex studenti del liceo sono tornati come “professori” per un giorno, raccontando le loro esperienze. Tra le attività più apprezzate ci sono state quella relativa al primo soccorso, e poi i laboratori creativi e di arti visive, l’orientamento universitario e professionale, e il progetto “Vian solidale”, in collaborazione con la Caritas, finalizzato alla raccolta di beni di prima necessità per le persone più bisognose del territorio.

Il liceo Vian, fondato nel 1967, si distingue per la sua capacità di coinvolgere attivamente gli studenti nella gestione di eventi di questa portata. La cogestione non è solo un’opportunità di sperimentare una didattica alternativa, ma è anche un’esperienza educativa che insegna competenze cruciali come la leadership, il “problem solving” e il lavoro in team, competenze fondamentali per creare i presupposti di un’organizzazione complessa che abbia successo.

Ogni anno, l’iniziativa viene migliorata, attingendo dalle esperienze passate per proporre attività sempre più stimolanti. Questo evento è un esempio concreto di come l’istruzione possa andare oltre le tradizionali lezioni, coltivando curiosità e passione per l’apprendimento. Ringraziamo tutta la comunità scolastica, dirigenza, staff, docenti, Ata, le famiglie e le nostre compagne e i nostri compagni per la riuscita del nostro progetto e diamo appuntamento al prossimo anno.

I rappresentanti d’istituto