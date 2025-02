Economia del mare, turismo, pesca e acquacoltura per la crescita delle imprese costiere del Lazio

Promozione del turismo sostenibile, centralità di pesca e acquacoltura, pilastri dell’economia del mare e volano di sviluppo e crescita delle imprese costiere. Questi i temi fondanti sostenuti dal GALP Mare Lazio al centro dell’incontro-dibattito “Inclusione e Innovazione: modelli cooperativi per il futuro delle comunità”, evento organizzato da AGCI Lazio – Associazione Generale Cooperative Italiane, il 5 febbraio presso l’Hotel Europa di Latina, il terzo appuntamento territoriale nel percorso di avvicinamento al XIII Congresso Regionale di marzo 2025.

Il convegno ha offerto un’importante occasione di confronto sulle potenzialità della cooperazione nel settore turistico e marittimo, evidenziando come modelli cooperativi innovativi possano contribuire alla crescita economica e sociale del territorio. La Blue Economy, con il suo potenziale di valorizzazione delle risorse marittime e costiere, è stata al centro dell’intervento di Libero Centola, Vicepresidente del GALP Mare Lazio e delegato per l’area pontina, che ha illustrato il ruolo delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura nello sviluppo economico regionale.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente di AGCI Lazio, Marco Olivieri, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione come strumento per un’economia più inclusiva e resiliente, in grado di integrare turismo, pesca e sviluppo sostenibile.

Tra gli interventi istituzionali, hanno portato il loro contributo Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico; Matilde Celentano, Sindaco di Latina; Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina; Sandra Verduci, della Camera di Commercio Frosinone-Latina; Enrico Tiero, Presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio Regionale del Lazio; Valentino Mantini, Sindaco di Cisterna di Latina e lo stesso Libero Centola.

Il Vicepresidente Lazio Centola ha delineato le opportunità offerte dal GALP Mare Lazio per il sostegno e lo sviluppo delle cooperative legate alla pesca, all’acquacoltura e al turismo costiero. Ha inoltre evidenziato l’importanza di strategie mirate per rafforzare il settore, rendendolo più competitivo e sostenibile, in linea con le priorità di sviluppo locale della Regione Lazio. Tra l’altro GALP Mare Lazio, con 19 comuni e ADSP, è l’unico organismo costiero regionale che ha a disposizione 3 milioni di euro per la Strategia di Sviluppo Locale destinati al finanziamento di infrastrutture portuali, a sostenere il settore pesca e a pianificare attività di marketing territoriale dei comuni soci e Adsp.

Nel corso della giornata, sono stati affrontati temi cruciali per il futuro della cooperazione, grazie agli interventi di esperti del settore, tra cui Filiberto Di Lello (Responsabile nazionale delle Organizzazioni di Produttori aderenti ad AGCI), Monia Gennari (Dottore Commercialista ed esperta di europrogettazione), Gabriele Tullio (Presidente nazionale Unione Artigiani Italiani – UAI), Francesco Simone (DG Banca Popolare del Lazio) e Daniele Casola (Referente AGCI per i flussi di immigrazione).

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate a Giovanni Schiavone, Presidente di AGCI Nazionale, che ha ribadito l’impegno dell’Associazione nel sostenere la crescita delle imprese cooperative e la loro capacità di generare valore economico e sociale per le comunità locali.

AGCI Lazio proseguirà il suo percorso con i prossimi incontri territoriali in vista del Congresso Regionale, con l’obiettivo di consolidare e ampliare il ruolo della cooperazione come leva strategica per lo sviluppo sostenibile del Lazio, con particolare attenzione al turismo e alla Blue Economy.

AGCI è partner e socio del GAL Pesca Lazio, che affianca nelle attività di programmazione e progettazione per l’attuazione della strategia di sviluppo locale approvata con Determinazione regionale G09644 del 12.07.2023