Scienza a Carnevale e per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze

La magia della scienza dilagherà a Frascati in uno sfarfallio di coriandoli e stelle filanti. Arriva il carro allegorico con maghetti e maghette “researchers”.

Frascati Scienza torna al fianco dell’Associazione Arte e Passione in occasione del Carnevale di Frascati 2025!

Anche quest’anno, dal 22 febbraio al 4 marzo, verrà allestito il Villaggio del Carnevale con gli stand enogastronomici in Passeggiata e alcune giostre in Piazza Roma. Tornano la ruota panoramica e la giostra dei cavalli per i più piccoli. Ancora top secret il tema del portale, che verrà posizionato tra Piazza Roma e via Cesare Battisti, disegnato anche quest’anno da Gofy, alias David De Angelis, rinomato street artist tuscolano e graphic designer del progetto LEAF di Frascati Scienza.

Frascati Scienza porterà in corteo un carro interamente dedicato al mago più amato di sempre: Harry Potter e i suoi compagni di Hogwarts, pronti a far scoprire il magico mondo della scienza. Inoltre, il 27 febbraio, dalle ore 15, prenderà il via una festa in Piazza San Pietro, dove sarà proprio il team di Frascati Scienza ad animare un’allegra e colorata festa scientifica con tanti laboratori ed esperimenti per tutti. E per chi lo desidera sarà possibile sottoscrivere l’iscrizione all’associazione e ricevere una delle nostre iconiche t-shirt. A seguire, tanta musica per grandi e piccini.