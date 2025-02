Trevignano Romano, al via le iscrizioni per un’opportunità unica per i giovani

A Trevignano Romano nasce una nuova realtà dedicata ai giovani: lo “spazio giovani”, il primo centro di aggregazione giovanile comunale, ospitato nel centro culturale La Fontana “Giuliano Nencini” in via Garibaldi. Questo progetto ambizioso è stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Lazio, nell’ambito del bando LazioAggrega, che sostiene iniziative destinate a promuovere l’inclusione, la partecipazione e il protagonismo giovanile.

Lo “spazio giovani” non è solo un ambiente di socializzazione, ma un vero e proprio laboratorio di idee, dove ragazze e ragazzi possono proporre le attività da realizzare, partecipando attivamente alla loro creazione e gestione. Questa visione inclusiva punta a stimolare la crescita personale e collettiva, incoraggiando i giovani a mettersi in gioco e a contribuire al miglioramento del tessuto sociale locale.

Parola di vicesindaco

«Lo “spazio giovani” è molto più di un luogo fisico: è un progetto che rappresenta la volontà di scommettere sul futuro della nostra comunità», ha dichiarato Luca Galloni, vicesindaco di Trevignano Romano. «Abbiamo lavorato intensamente per offrire ai giovani un punto di riferimento sicuro, stimolante e aperto, dove possano esprimersi, imparare e crescere. Questo spazio nasce dalla consapevolezza che i giovani hanno bisogno di luoghi che li ascoltino, li valorizzino e offrano loro opportunità reali per costruire il proprio futuro».

Galloni ha inoltre sottolineato l’importanza di creare un’alternativa concreta ai luoghi di ritrovo tradizionali, aggiungendo: «Con questo progetto vogliamo dimostrare che il Comune è vicino ai giovani, non solo a parole, ma con azioni concrete. Lo “spazio giovani” è il simbolo di un impegno a lungo termine, uno spazio dove il dialogo, la creatività e la partecipazione possano tradursi in risultati tangibili. Siamo orgogliosi di poter offrire questo luogo e le attività che ne faranno parte, certi che diventerà un punto di forza per tutta la comunità».

Parla l’assessore

L’entusiasmo è condiviso anche da Viola Catena, assessore alle Politiche giovanili del Comune, che ha dichiarato: «Questo progetto rappresenta un investimento importante sui giovani del nostro territorio. Sarà un luogo inclusivo, innovativo e aperto, che darà ai ragazzi la possibilità di sviluppare nuove competenze, creare relazioni e, soprattutto, diventare protagonisti del loro futuro. Siamo orgogliosi di aver avviato questa iniziativa grazie anche al supporto della Regione Lazio e alla collaborazione con il ricco tessuto associativo locale».

Alternativa

Lo “spazio giovani” rappresenta una risposta concreta alla mancanza di luoghi sicuri e stimolanti dove i ragazzi possano incontrarsi e trascorrere il loro tempo in modo costruttivo. Questo centro di aggregazione non si limita a offrire uno spazio fisico, ma propone una valida alternativa alla routine tradizionale dei ritrovi in strada, nei bar o sui muretti. È un luogo in cui i giovani possono socializzare, ma anche sviluppare passioni, scoprire nuovi interessi e avvicinarsi a percorsi di crescita personale e professionale.

Attività di qualità

Le attività non si fermano al solo svago, ma includono percorsi di apprendimento e supporto. I laboratori e i corsi sono progettati e condotti da figure professionali altamente qualificate, tra cui formatori, psicologi e tutor esperti. Questo team dedicato garantisce che ogni attività sia un’esperienza stimolante e arricchente, accompagnando i partecipanti nel loro percorso di crescita.

Condivisione col territorio

Un ruolo fondamentale è svolto anche dal ricco tessuto di associazionismo locale, che collabora attivamente con lo “spazio giovani” per la realizzazione delle diverse iniziative. Questa sinergia permette di valorizzare le risorse del territorio, coinvolgendo associazioni, enti e realtà locali nel progettare e offrire attività che rispondano ai reali bisogni dei giovani.

Crescita e partecipazione

Lo “spazio giovani” è pensato per una fascia di età che va dai 14 ai 35 anni, con un focus particolare sui giovani tra i 14 e i 24 anni. L’intento è quello di creare gruppi di giovani motivati che, acquisendo le competenze necessarie, possano cogestire il centro, diventando veri e propri attori del cambiamento. Saranno loro, con il supporto delle associazioni del territorio e del team di professionisti, a realizzare eventi, corsi e workshop, trasformando il centro in un incubatore di idee e progetti innovativi per la comunità.

Il centro è parte integrante del progetto “Cresco”, acronimo di curiosità, rispetto, esperienza, scoperta, consapevolezza e obiettivi, che racchiude l’essenza di questa iniziativa. Cresco non si ferma a un’unica proposta, ma rappresenta un piano di lavoro più ampio, articolato in tre progetti destinati a diversi target, con lo “spazio giovani” come prima tappa di un percorso che mira a coinvolgere sempre più persone.

Per conoscere tutte le attività e i laboratori è stato creato un QR code che permette di accedere rapidamente a tutte le informazioni utili. Una semplice scansione consentirà di scoprire il calendario dettagliato delle iniziative, le descrizioni dei laboratori e tutte le modalità di partecipazione. Che si tratti di corsi di formazione, workshop creativi, attività di orientamento o eventi di svago, troverai sempre qualcosa che fa per te.

Navigando sui link collegati al QR code, si possono scoprire un calendario dettagliato con tutte le iniziative in programma, informazioni pratiche su come partecipare, descrizioni delle attività, pensate per stimolare la curiosità e valorizzare le proprie passioni.

Partecipare è facilissimo: una volta individuata l’attività d’interesse, ci si potrà iscriverti direttamente tramite il form online collegato al QR code. Il processo è semplice e veloce, e garantisce un posto nelle iniziative preferite.

Gratis

Tutte le attività sono completamente gratuite e rivolte a ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni. Questa scelta riflette la volontà del Comune di abbattere ogni barriera economica, rendendo questo luogo un punto di riferimento accessibile per tutti.

Per ulteriori informazioni, puoi anche contattarci all’indirizzo email spaziogiovani@comune.trevignanoromano.rm.it.