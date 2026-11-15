L’ANTICA MONTERANO NELLE BELLISSIME RIPRESE DI Gabriele Madami

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

OGGI HO DECISO DI DEDICARE UNA GIORNATA A ME STESSO…

Ogni tanto bisogna staccare dalla quotidianità e ritrovare il piacere di fare ciò che ci fa stare bene.

Oggi l’ho fatto con una delle mie più grandi passioni: il volo con il drone.

La mia destinazione è stata un luogo davvero magico: l’Antica Monterano.

Un posto dove il tempo sembra essersi fermato, dove la natura si riprende i suoi spazi, dove ogni rudere racconta una storia e ogni panorama regala emozioni.

Un piccolo appunto importante: volare in un luogo così particolare richiede le necessarie autorizzazioni e il rispetto delle regole previste. Non è un posto dove si può improvvisare: la bellezza di questi luoghi va rispettata e tutelata.

Oggi non ho cercato soltanto belle immagini, ma emozioni da portare a casa.

Perché a volte non serve andare lontano per sentirsi altrove… basta concedersi una giornata per sé e lasciarsi incantare dalla bellezza che ci circonda.

Il video al link sottostante

https://www.facebook.com/reel/1179905954621615