Manziana si illumina di azzurro per la giornata mondiale del diabete

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Sabato 14 novembre il Comune di Manziana si illuminerà di azzurro per aderire alla giornata di sensibilizzazione sul diabete, un’importante occasione per richiamare l’attenzione su una patologia che coinvolge milioni di persone e che richiede informazione, prevenzione e consapevolezza.
L’illuminazione azzurra rappresenta un segno di partecipazione e vicinanza a tutte le persone che convivono quotidianamente con il diabete e alle loro famiglie.
Un gesto simbolico per ricordare quanto siano importanti la diagnosi precoce, i corretti stili di vita e l’accesso alle cure.
Accendiamo insieme la luce sulla prevenzione!