Il consiglio comunale di Anguillara approva all’unanimità la Risoluzione sul consenso libero e attuale

Dopo settimane di confronti serrati tra maggioranza e opposizione, il Comune di Anguillara Sabazia è riuscito ad arrivare a un compromesso: la mozione sul consenso presentata dalla Consigliera Comunale Monica Rossi (AVS), trasformata poi in risoluzione, è stata approvata dal consiglio all’unanimità. Un segnale importante arriva dunque dall’assise comunale, proprio nel mese dedicato al contrasto alla violenza degli uomini contro le donne.

Ma facciamo un passo indietro: il 22 ottobre, il Consiglio Comunale ha discusso la Mozione avente ad oggetto “il sostegno al principio del consenso libero e attuale quale elemento centrale nella definizione dei reati di violenza sessuale e rafforzamento delle politiche locali di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne”. Tuttavia, tale mozione era stata causa di scontri politici avvenuti durante la discussione, e la seduta si è esaurita in un nulla di fatto, con il ritiro del documento e la promessa che la questione sarebbe stata riaperta nei primi giorni di novembre.

La promessa non è rimasta inevasa, e il 12 novembre il consiglio ha convocato una seduta straordinaria per discutere nuovamente il documento, seppur con delle sostanziali modifiche, frutto di mediazioni tra le parti. Infatti, se nel primo testo si faceva esplicitamente riferimento al DDL Bongiorno (quello attualmente in fase di discussione al Senato), alle indicazioni del Comitato GREVIO, al freeze response (immobilizzazione della vittima dinanzi a situazioni percepite come estremamente pericolose e spaventose) e alle preoccupazioni che le associazioni femministe e transfemministe hanno espresso nei confronti delle modifiche che la Senatrice Bongiorno vorrebbe apportare, nella risoluzione approvata dal consiglio questi elementi sono del tutto assenti. Una rinuncia che, come sottolineato dalla stessa Consigliera Rossi, rischia di offrire una versione indebolita, e di compromettere i valori inseriti nella prima mozione. «Mi ritengo comunque molto soddisfatta che il consiglio comunale si sia espresso all’unanimità sul consenso libero, attuale e revocabile, che in prima battuta sembrava tabù» dichiara la consigliera Rossi a “L’agone” «e spero che il superamento dello stallo legislativo vada nella direzione del testo già approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati», conclude.

Il testo finale prevede che il Sindaco Angelo Pizzigallo e la giunta si facciano interpreti «presso il Governo, il Parlamento e l’ANCI […] affinché l’iter legislativo giunga a una sintesi equilibrata ed efficace, che coniughi il pieno recepimento dei principi della Convenzione di Istanbul (art. 36) sul consenso libero e revocabile con le necessarie garanzie di chiarezza e determinatezza tecnica della norma penale, a tutela dell’efficacia dei processi e della protezione delle vittime, partendo dal disegno di Legge A. C. 1693».

Inoltre si fa riferimento anche alla cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, cioè quella pratica attraverso cui la donna – spesso – viene rappresentata in ambito giudiziario come corresponsabile della violenza che le è stata inferta. Per questo si pretende che le modalità di accertamento del reato siano prive di preconcetti che vanno a pesare sulla credibilità della persona offesa, minando così la possibilità di trovare conforto in una giustizia che si dimostri all’altezza di combattere al fianco di chi ha subìto, subisce o subirà delle violenze.

In ultimo, non per importanza, ci si impegna a mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne, «favorendo momenti di confronto e riflessione pubblica che coinvolgano la cittadinanza sul valore del rispetto e dell’autodeterminazione».

Maggioranza e opposizione, dopo un primo confronto burrascoso – quello del 22 ottobre –, si sono dette molto soddisfatte della risoluzione votata all’unanimità. Sono voluti intervenire nel merito il Sindaco Pizzigallo, la Vicesindaca Fiorucci, il consigliere Bianchini e il consigliere Paolessi per la maggioranza, ma anche la consigliera Isidori e il consigliere Civica per l’opposizione, esprimendo la loro soddisfazione per i lavori svolti, con la particolare disponibilità della maggioranza a portare le istanze contenute nella mozione in Parlamento – cosa ritenuta “impropria” da quest’ultima durante la prima discussione. Il consigliere Paolessi, che tra i membri della maggioranza ha fatto l’intervento più articolato, ha auspicato che «il percorso legislativo nazionale possa arrivare a una sintesi equilibrata, capace di garantire la massima tutela delle vittime, valorizzando il consenso libero e attuale». Ha ritenuto opportuno sottolineare anche che il territorio di Anguillara Sabazia, grazie al lavoro svolto dall’Assessorato ai Servizi Sociali, parte da una base solida e che non intendono fermare il lavoro di prevenzione e informazione svolto finora.

«Il percorso, in politica, è importante», ha dichiarato il consigliere Civica, «e quello che ritengo sia stato salvaguardato è il valore del principio del consenso della donna. […] Per noi questo è un grande risultato, che sarà valorizzato anche all’esterno di quest’Aula.»

Un comune, sebbene non abbia alcuna capacità legislativa in ambito penale, ha il potere – e il dovere – di far sentire la propria voce a chi quella capacità è in grado di esercitarla. Le parti sono giunte a un accordo che mantiene saldo il suo obiettivo fondamentale: dichiarare in ambito Parlamentare l’importanza del superamento dello stallo legislativo, in favore di una definizione della violenza sessuale che abbia come elemento centrale il consenso libero e attuale della donna.

Chiara Venturen, redattrice L’agone