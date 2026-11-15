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Civitas lacus: un lago in cerca della sua comunità

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A Bracciano, nella chiesa del Riposo, si è tenuta la seconda riunione per dare vita a una comunità lacuale europea.

Nella chiesa del Riposo di Bracciano, gestita dall’associazione capofila Forum Clodii, si sono ritrovati i rappresentanti dei comuni costieri del lago e delle associazioni del territorio per discutere un’idea che ha il sapore della sfida: dare vita alla Civitas lacus, una comunità lacuale destinata a partecipare alla Convenzione di Faro.

 

Per capire la portata della proposta occorre partire dal documento. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro, in Portogallo, nel 2005, ha ribaltato il modo di guardare ai beni culturali: al centro non c’è più soltanto il monumento da conservare, ma il rapporto che le persone stabiliscono con esso. L’Italia l’ha ratificata nel 2020 ed è in vigore dal 2021.

Il suo concetto chiave è quello di «comunità di patrimonio»: un insieme di persone che riconoscono valore a determinati aspetti dell’eredità culturale e desiderano sostenerli e trasmetterli alle generazioni future, a prescindere da confini amministrativi o proprietà. Tra gli obiettivi della Convenzione figurano la partecipazione dei cittadini alla gestione del patrimonio, il dialogo tra culture, lo sviluppo sostenibile e il riconoscimento del diritto di ciascuno a godere del patrimonio culturale e a contribuire ad arricchirlo.

 

Entrare in questo orizzonte significa, per un territorio, acquisire una cornice riconosciuta in cui far dialogare istituzioni, associazioni e cittadini, con maggiore visibilità in ambito nazionale ed europeo, occasioni di confronto con altre realtà e una base solida per progetti condivisi di valorizzazione. Per i comuni e le associazioni del lago, il vantaggio sarebbe quello di ragionare finalmente come un unico territorio, e non come una somma di campanili.

 

La peculiarità della proposta è evidente. Nel panorama europeo non esisterebbero comunità di patrimonio legate non a un singolo monumento, ma a un intero bacino lacustre. Il lago di Bracciano è abitato fin dal Paleolitico e conserva testimonianze di ogni epoca, fino alla nascita dell’aeronautica italiana: un palinsesto lungo millenni che la Civitas lacuus vorrebbe trasformare in identità comune.

 

Il primo passo, proposto da Forum Clodii, è audace: candidare il territorio a ospitare la prossima assemblea nazionale dei delegati della Convenzione di Faro. La sala consiliare di Bracciano sarebbe la sede ufficiale, ma i lavori verrebbero dislocati nei tre comuni, con la motonave Sabazia a fare da trait d’union tra le sponde e da veicolo per far conoscere il territorio ai delegati.

Ancora più ambizioso è l’obiettivo di lungo periodo: lanciare la candidatura del sito neolitico della Marmotta a patrimonio UNESCO dell’umanità.

 

La discussione è stata animata. I rappresentanti dei tre comuni, la sindaca di Trevignano, Claudia Maciucchi, e gli assessori alla cultura di Bracciano e di Anguillara Sabazia, Biancamaria Alberi e Christian Calabrese, si sono mostrati molto positivi e si sono schierati fra i primi sostenitori dell’iniziativa. Presenti anche una decina delle ventuno associazioni aderenti al progetto, tutte con la stessa voglia di fare.

Un’idea chiara, dunque, e molte persone pronte a crederci. Meno chiaro, al termine dell’incontro, il modo in cui la nuova comunità prenderà forma: chi la guiderà, con quali regole, con quali strumenti e risorse, in che rapporto con i comuni e con le associazioni. Domande che l’entusiasmo, per ora, ha lasciato sullo sfondo, come le sponde dell’altro lato del lago in una mattina di foschia: si intuiscono, si indicano, ma raggiungerle richiederà una traversata più lunga di quanto non sembri dalla riva.

Riccardo Agresti

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