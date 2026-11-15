Dal profilo Facebook del deputato del PD Andrea Casu

SICUREZZA STRADALE, CASU (PD): 2.868 MORTI IN UN ANNO, CAMBIARE IL CODICE PER FERMARE LA STRAGE

Roma, 15 novembre 2026 – «In Italia, nel 2025, sono morte 2.868 persone sulle strade. Una strage che possiamo e dobbiamo fermare. Difendere la vita deve essere una priorità assoluta». Lo ha dichiarato Andrea Casu, deputato del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, intervenendo oggi a Piazza Capranica, a Roma, alla manifestazione “Codice fuori strada”, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime sulla strada. «I dati ACI-ISTAT ci dicono che, rispetto al 2024, le vittime sono diminuite del 5,3%, ma gli scontri stradali con lesioni a persone sono aumentati del 2,2%, arrivando a 177.207, e i feriti dell’1,7%, raggiungendo quota 237.822. Non possiamo accontentarci. Per rendere le nostre strade più sicure dobbiamo incentivare la mobilità sostenibile, sostenere i sindaci e le città che investono nella prevenzione, tutelare gli utenti più fragili, potenziare le opportunità di trasporto pubblico e sfruttare pienamente le potenzialità delle nuove tecnologie. Grazie alle associazioni e a tutte le persone che si mobilitano in questi giorni nelle piazze di tutto il Paese al fianco dei familiari delle vittime. Il nuovo Codice della strada deve servire a salvare vite, non a ostacolare le amministrazioni locali che lavorano per rendere le nostre città più sicure. È questo l’impegno che continueremo a portare avanti in Parlamento», conclude Casu.