COLLETTA ALIMENTARE: UNA COMUNITÀ CHE SA ESSERCI

Dal profilo Facebook del comune di Ladispoli
Ieri mattina l’Assessore Margherita Frappa, insieme all’Assessore Marongiu, ha portato il saluto e la gratitudine dell’Amministrazione comunale a tutti i volontari impegnati nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
«Una vera comunità si riconosce dalla capacità di “esserci”. Esserci significa assumersi responsabilità, tendere la mano a chi ha bisogno e scegliere di non voltarsi dall’altra parte.
Il coinvolgimento dei giovani rende questa iniziativa ancora più preziosa. Perché la solidarietà si insegna soprattutto attraverso l’esempio, e i nostri volontari rappresentano la più bella lezione di cittadinanza che possiamo offrire alle nuove generazioni».
Grazie a chi, con il proprio tempo e la propria generosità, ci ricorda che una comunità è davvero forte quando nessuno viene lasciato indietro.