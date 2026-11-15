HomeTerritorio

COLLETTA ALIMENTARE: UNA COMUNITÀ CHE SA ESSERCI

0
81

Dal profilo Facebook del comune di Ladispoli


Ieri mattina l’Assessore Margherita Frappa, insieme all’Assessore Marongiu, ha portato il saluto e la gratitudine dell’Amministrazione comunale a tutti i volontari impegnati nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
«Una vera comunità si riconosce dalla capacità di “esserci”. Esserci significa assumersi responsabilità, tendere la mano a chi ha bisogno e scegliere di non voltarsi dall’altra parte.
Il coinvolgimento dei giovani rende questa iniziativa ancora più preziosa. Perché la solidarietà si insegna soprattutto attraverso l’esempio, e i nostri volontari rappresentano la più bella lezione di cittadinanza che possiamo offrire alle nuove generazioni».
Grazie a chi, con il proprio tempo e la propria generosità, ci ricorda che una comunità è davvero forte quando nessuno viene lasciato indietro.
Articolo precedente
LA TUSCIA SI TINGE DI BLU

Ultimi articoli

Territorio

LA TUSCIA SI TINGE DI BLU

Territorio

Manziana si illumina di azzurro per la giornata mondiale del diabete

Territorio

L’ANTICA MONTERANO NELLE BELLISSIME RIPRESE DI Gabriele Madami

Eventi

« Recordare » è Il primo concerto della rassegna “Verso Natale”dell’Associazione Scuola Orchestra. 

Politica

Il consiglio comunale di Anguillara approva all’unanimità la Risoluzione sul consenso libero e attuale

Carica altri