LA TUSCIA SI TINGE DI BLU

Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Anche il Comune di Vejano aderisce all’iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute.
Per l’occasione, nella notte tra il 14 e il 15 novembre, la nostra chiesa si è illuminata di blu, diventando simbolo della partecipazione della nostra comunità a questa importante giornata di sensibilizzazione.
Un ringraziamento particolare alla Pro Loco Vejano per aver provveduto all’installazione dei fari e per la preziosa collaborazione che ha reso possibile questa iniziativa.
Un gesto semplice, ma ricco di significato, per testimoniare vicinanza e solidarietà a tutte le persone che convivono con il diabete.
Insieme, per dare luce alla prevenzione