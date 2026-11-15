HomeTerritorio

LA TUSCIA SI TINGE DI BLU

0
78

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Anche il Comune di Vejano aderisce all’iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute.
Per l’occasione, nella notte tra il 14 e il 15 novembre, la nostra chiesa si è illuminata di blu, diventando simbolo della partecipazione della nostra comunità a questa importante giornata di sensibilizzazione.
Un ringraziamento particolare alla Pro Loco Vejano per aver provveduto all’installazione dei fari e per la preziosa collaborazione che ha reso possibile questa iniziativa.
Un gesto semplice, ma ricco di significato, per testimoniare vicinanza e solidarietà a tutte le persone che convivono con il diabete.
Insieme, per dare luce alla prevenzione
Articolo precedente
Manziana si illumina di azzurro per la giornata mondiale del diabete
Articolo successivo
COLLETTA ALIMENTARE: UNA COMUNITÀ CHE SA ESSERCI

Ultimi articoli

Territorio

COLLETTA ALIMENTARE: UNA COMUNITÀ CHE SA ESSERCI

Territorio

Manziana si illumina di azzurro per la giornata mondiale del diabete

Territorio

L’ANTICA MONTERANO NELLE BELLISSIME RIPRESE DI Gabriele Madami

Eventi

« Recordare » è Il primo concerto della rassegna “Verso Natale”dell’Associazione Scuola Orchestra. 

Politica

Il consiglio comunale di Anguillara approva all’unanimità la Risoluzione sul consenso libero e attuale

Carica altri