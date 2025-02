“Il parco in festa”, un progetto per pubblico d’ogni età

Il parco naturale di Bracciano-Martignano si è vestito a festa nel periodo natalizio grazie al progetto “Il parco in festa”, realizzato in collaborazione con la Dmo Beltur. Gli eventi, distribuiti tra le diverse località del territorio, hanno offerto occasioni di cultura, intrattenimento e riflessione, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Oriolo Romano tra storia e natura

Il 28 dicembre Oriolo Romano ha accolto un’escursione interpretativa guidata da Paolo Guardalà, presidente dell’associazione “Amici della via Clodia”. I partecipanti hanno scoperto la “Città ideale” del XVI secolo, fondata da Giorgio Santacroce, con un focus sulla gestione delle risorse idriche, tema cruciale per lo sviluppo storico del borgo.

Magia e fantasia con “I desideri di Birillo”

Il 29 dicembre, al centro sociale anziani di Anguillara Sabazia, il teatro “Helios” ha presentato lo spettacolo per bambini “I desideri di Birillo”. L’evento ha coinvolto i più piccoli in una narrazione ricca di magia e sogni, affrontando tematiche legate ai desideri e alle aspirazioni. Lo spettacolo ha riscosso tanto successo da essere replicato il 4 gennaio a Bracciano e il 5 gennaio a Trevignano Romano, confermando l’importanza del teatro come strumento educativo e creativo.

Musica popolare e tradizione con “I Guitti”

Sempre il 29 dicembre, in Piazza del Castello a Bracciano, il gruppo musicale “I Guitti” ha regalato al pubblico uno spettacolo di musica popolare, celebrando le radici culturali locali e creando un momento di coesione sociale.

Escursioni tra storia e natura

Il 4 gennaio Oriolo Romano ha ospitato la seconda tappa di trekking, confermando il successo dell’iniziativa tra gli appassionati di storia e natura, proseguendo nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Atmosfera natalizia a Manziana

Il 5 gennaio, nonostante la giornata grigia e l’assenza della prevista musica jazz, Manziana ha offerto un’atmosfera natalizia suggestiva, arricchita dalla fontana decorata con un piccolo presepe. Nella stessa giornata, la chiesa di S. Maria del Carmine ha ospitato il concerto del Coro “Settima Nota”, diretto da Massimo Paffi. Il maestro ha ringraziato le istituzioni locali per il supporto, evidenziando il ruolo della musica come simbolo di fratellanza e pace.

Un bilancio positivo

Il progetto “Il parco in festa” ha rappresentato un’importante occasione di incontro e condivisione, riscoprendo tradizioni e promuovendo il dialogo tra generazioni. La varietà degli eventi ha saputo unire cultura, spettacolo e natura, suscitando grande interesse e partecipazione. La collaborazione tra il Parco Naturale di Bracciano-Martignano e la Dmo Beltur ha contribuito a valorizzare il patrimonio locale, promuovendo sostenibilità e tradizione.

Un ringraziamento particolare va alla commissaria Tiziana Pepe Esposito, al direttore Daniele Badaloni e al responsabile comunicazione Marco Scentoni per il loro impegno nella realizzazione del progetto.

Per approfondimenti e materiale fotografico, è possibile consultare il sito www.lagone.it.

Giovanni Furgiuele, presidente de L’Agone nuovo

Paola Forte