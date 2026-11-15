Comunicato stampa

Roma, 15 novembre 2026 – Lunedì 16 novembre, dalle ore 17.00 alle 19.30, presso la Sala Sassoli di Palazzo Valentini, si terrà l’incontro dal titolo “Sicurezza – Un filo rosso che ci unisce, ovvero quello che le persone non dicono”, terzo e ultimo appuntamento del percorso di confronto pubblico promosso dal Gruppo Capitolino di Azione sul tema della sicurezza urbana. L’iniziativa sarà dedicata a quelle dimensioni della sicurezza che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico: sicurezza stradale, qualità degli spazi urbani, tutela delle persone più vulnerabili, prevenzione del degrado e ruolo delle comunità locali nella costruzione di quartieri più sicuri e vivibili. L’incontro sarà moderato da Mario Lucci Cordisco e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo dell’informazione, dell’associazionismo, delle professioni e della società civile. Tra gli ospiti: Luca Valdiserri, Francesca Marozza, Sergio Contessa, Emanuela Boccanera, Claudio Benvisto, Francesca Chiodi, Alfredo Giordani, Giancarlo Smerilli, Sergio Toscano, Riccardo Contumaccio, Donatella Scatena La Porta, Silvia Bruzzone, Salvatore Montoneri e Valentina Bordon. Interverranno Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Assemblea Capitolina, Antonio De Santis, consigliere capitolino di Azione, insieme ai consiglieri municipali Francesca Severi e Fulvio Bellassai.