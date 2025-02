Amministrazione Crocicchi, una gestione condivisa per il centro civico comunale

Lo spazio diventa luogo di aggregazione e partecipazione aperto alla comunità

L’amministrazione Crocicchi realizza un altro obiettivo del programma elettorale: consegnare alla cittadinanza lo spazio del centro civico di Bracciano Nuova. «La struttura, completata nel 2014 e realizzata a seguito di una proposta civica, presentava diversi problemi tecnici dei quali è stato necessario occuparsi e che sono stati risolti, così il 10 gennaio è stata sottoscritta la convenzione per la gestione condivisa dello spazio, tra il Comune di Bracciano, il consiglio di quartiere Bracciano Nuova, la consulta giovani e le associazioni già assegnatarie, Auxilium e Misericordia, che svolgono un importante servizio di carattere sociale per la comunità. L’obiettivo dell’amministrazione è di far diventare quello spazio un luogo di aggregazione e partecipazione con attività rivolte alla cittadinanza, in aderenza con il programma elettorale e con le finalità originarie per le quali è stata realizzata la struttura» dichiara il sindaco Crocicchi.

Il centro civico sarà un luogo vivo, punto di riferimento per i cittadini, dove si svolgeranno diverse attività – a partire dai doposcuola educativi la cui data di inizio è prevista per il 21 gennaio – e presto verrà inaugurato uno spazio dedicato ai servizi amministrativi comunali.

«In qualità di delegata alla partecipazione mi sento di dover ringraziare il consiglio di quartiere Bracciano Nuova, la consulta giovani, le associazioni Auxilium e Misericordia, gli uffici e tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile questa gestione condivisa, aperta e inclusiva dello spazio come centro polifunzionale. Il centro civico situato nella parte nuova di Bracciano deve diventare un luogo simbolo di aggregazione e Democrazia partecipata» dichiara Giulia Sala, presidente del Consiglio comunale. Massimo Guitarrini, assessore alle Politiche sociali e alla pubblica istruzione, ha aggiunto: «Questo risultato è un esempio concreto di come l’amministrazione comunale intende promuovere modelli di partecipazione attiva e inclusiva. “Partecipazione”, per noi non è uno slogan da campagna elettorale, ma un metodo che richiede uno sforzo collettivo da parte di tutti. Il frutto di questo è la crescita e la coesione sociale».